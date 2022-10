Gobierno lanza plan “Más Seguridad Más Comunidad” con apoyo a municipios del país

El objetivo es entregar fondos de manera expedita y urgente para la implementación de proyectos tales como recuperación de espacios públicos, luminarias o cámaras de seguridad. Alcaldes y Alcaldesas de Arica-Parinacota valoran la iniciativa.

Con el objetivo de entregar apoyo directo a los municipios de todo el país, de manera expedita y urgente, para la implementación de proyectos como recuperación de espacios públicos, luminarias y cámaras de televigilancia, el Gobierno lanzó Plan Nacional “Más Seguridad Más Comunidad”, ceremonia en la cual participaron la Ministra del Interior, Carolina Tohá, el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el Subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, el General Marcelo Araya, Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, entre otras autoridades.

El objetivo del plan es generar una respuesta inmediata a las necesidades municipales, en la perspectiva de un próximo Sistema Nacional de Seguridad Municipal que permitirá contar con un mecanismo estable y transparente de financiamiento, y responde al compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric por una política de prevención del delito efectiva, que valoriza el rol de los municipios en la coproducción de seguridad.

“Más Seguridad Más Comunidad”, iniciativa conjunta de la SPD y la SUBDERE, contempla una inversión de más de $30 mil millones para atender las necesidades más urgentes de los municipios, como por ejemplo, recuperar espacios públicos, instalar luminarias poner en funcionamiento proyectos de cámaras de televigilancia.

El Subsecretario Vergara destacó que “este fondo nace del objetivo principal que el Presidente de la República nos pidió cuando llegamos al Gobierno: avanzar en seguridad, como también en justicia territorial. Es nivelar la cancha de recursos para llegar a un mínimo común preventivo, porque en una misma región y en un mismo país conviven comunas que tienen presupuestos que no superan los $150 per cápita en prevención del delito, mientras hay ocho que tienen más de $40.000 per cápita en prevención del delito”.

Mientras que el Subsecretario de la SUBDERE manifestó: “Quiero entregar algunos elementos prácticos que me parecen relevantes para poder transmitirle a quienes tienen que escuchar esta noticia, que no son solo las comunidades, sino también los alcaldes y alcaldesas para poder atender oportunamente este proceso. Lo primero es que tenemos un plazo hasta el día 21 de octubre para poder elevar todas las postulaciones a través de la plataforma habitual de la SUBDERE, que es SUBDERE en línea. Punto GOV con V. Punto C L. Esa es la plataforma en la cual van a tener que llevar los proyectos para luego entrar en la fase de evaluación técnica”.

El Alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, dijo estar “muy contento con esta información que viene desde el Ministerio del Interior no solamente por los recursos que van a llegar a nuestra municipalidad, pero especialmente a la ciudad, sino que por esta mirada que se amplía en cuanto a poder prevenir el delito, en cuanto a la persecución del delito, pero en el fondo en cuanto como tenemos ciudades más seguras”. Añadió que “lo que estamos viendo es esta mirada de ampliar la prevención, como, con más iluminación, más ocupación de espacios públicos, con la consolidación de áreas verdes que quizás estaban abandonados, hoy día se empiezan a transformar en lugares de encuentros para las familias, los niños y niñas, la ocupación del tiempo libre”.

Mientras que la Alcaldesa de Putre, Maricel Gutiérrez, afirmó que “estamos agradecidos de que se inyecten más recursos sobre la base de la realidad de las comunas rurales. La seguridad pública para nosotros es fundamental porque si bien no existen altos grados de delincuencia, sí hay casos puntuales y la previsión es importante especialmente, en las zonas aisladas”.

En tanto, el Alcalde de Camarones, Cristian Zavala, dijo que “sin duda lo anunciado en Pudahuel, el Plan Más Seguridad, Más Comunidad, es una ayuda inmediata a las necesidades de los municipios que lo largo de todo Chile tenemos, con especial connotación en las comunas rurales como Camarones, en donde la percepción de inseguridad de los comuneros y comuneras es alta. Es necesario llegar con proyectos que den tranquilidad y den a los municipios de manera rápida y ágil, la posibilidad de invertir en cámaras de televigilancia, iluminación de espacios públicos y mayor seguridad municipal; temas que hoy han sido planteados y se han escuchado de nivel central a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, como también la SUBDERE, que es la línea de acción más rápida que los municipios tenemos. Agradecemos esta impronta, esta visión, y los recursos que llegan irán direccionados a mejorar la calidad de vida, mejorar la seguridad y esa sensación que todos necesitamos, que es vivir tranquilos. Damos las gracias al Gobierno de Chile, al Presidente Gabriel Boric”.

¿Cómo funciona “Más seguridad + equidad”?

Se financiarán proyectos a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de Seguridad, incluyéndose proyectos que ya están formulados (de FNSP + PMU-seguridad), por ejemplo, iluminación, recuperación de espacios públicos, sistemas de teleprotección. Se presentarán iniciativas hasta por $75 millones.

