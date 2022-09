Municipalidad de Iquique inicia diálogos para proponer nuevo modelo de Zona Franca

Objetivo es que, desde la comunidad, nazca propuesta para presentar al Gobierno ante fin del contrato de concesión entre el Estado y ZOFRI S.A.

Con la participación de parte del Concejo Municipal y la invitación a agrupaciones de usuarios y trabajadores de Zona Franca más la Cámara de Comercio y otros gremios, la Municipalidad de Iquique realizó la primera reunión de socialización del documento “Propuestas para la Zona Franca de Iquique y la Consolidación de Tarapacá y el Norte de Chile como Plataforma Logística y Portuaria”, el cual se busca sea el punto de partida de una discusión a nivel comunal que permita elaborar un proyecto sólido para modernizar el sistema franco iquiqueño y este vuelva a ser la gran “palanca de desarrollo” regional.

“Estamos muy contentos y agradecidos por la convocatoria. Este es un diálogo clave para el futuro de Iquique y Tarapacá y que debemos tener hoy pues, el contrato de concesión entre el Estado y ZOFRI S.A. finaliza en apenas 7 años más y es el momento preciso para repensar a nuestra Zona Franca para las próximas décadas. No sacamos nada con sólo extender el contrato de concesión con las condiciones actuales, ya que hablamos de un modelo que nació a principios de los años 70 y que debe adaptarse al siglo XXI para no morir y no dejar a tantas familias sin sustento” expresó, tras el encuentro, el alcalde Mauricio Soria Macchiavello.

“Como Cámara de Comercio hemos propuesto establecer los contactos con otras zonas francas del país; Magallanes, Aysén, Arica; a fin de que, en conjunto, podamos plantear al Ministerio de Hacienda y al Presidente de la República, la mirada que tenemos en las zonas extremas sobre los cambios que este sistema debe tener de acuerdo a la realidad de cada región” dijo, en tanto, Rafael Montes, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Servicios y Turismo de Iquique.

MEDIDAS

Entre las principales medidas que plantea el mencionado documento se cuentan que ZOFRI S.A. vuelva a ser una empresa 100% del Estado con un directorio regional que deje atrás la lógica monopólica de sólo rentar con la especulación sobre los arriendos de terrenos o módulos; promover la instalación de industrias y tecnología para fabricar, al alero de ZOFRI, insumos y equipamientos para la Gran Minería de Chile y países vecinos; bajar costos de asignación y arriendo de módulos en Mall Zofri; relocalizar ese centro comercial en el sector sur de Iquique; aplicar beneficios de zona franca a actividad turística y aumentar el equipaje viajero de 1.375 a 3.000 dólares estadounidenses por persona.

“Este es el inicio de un diálogo que también sostendremos con la industria turística, el mundo académico y todas y todos quienes deseen ser parte de la elaboración de una propuesta transversal que, como ciudad y región, queremos llevar al Gobierno”, aseveró, finalmente, Soria Macchiavello.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr