Alcalde Ferreira recibe a ganadores del torneo Halterofilia realizado en región Metropolitana

Alcalde Patricio Ferreira Rivera, recibió a la delegación del Taller de Halterofilia de Alto Hospicio, quienes tuvieron una destacada presentación en el último Campeonato Nacional Juvenil Sub-15 y Sub-17 de la disciplina, realizado en el Centro de Entrenamiento Olímpico ubicado en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana, donde obtuvieron medallas de oro y plata en diversas categorías.

Durante el encuentro, la máxima autoridad comunal destacó los logros alcanzados por el equipo técnico de Halterofilia y los deportistas hospicianos, a quienes consideró como embajadores de Alto Hospicio, los cuales dejaron muy en alto el nombre de la ciudad, en un torneo donde participaron cerca de 300 jóvenes de todo el país.

Asimismo, reiteró la importancia que le imprime su administración al fortalecimiento no solo del deporte, sino también del arte y la cultura, como pilares fundamentales del desarrollo de las personas. En ese sentido, en lo que respecta a las Escuelas Formativas y Deportivas impulsadas por la Municipalidad de Alto Hospicio a través de la Dirección de Deportes y Cultura, que se imparten, hizo un llamado a la comunidad a participar de éstas, las cuales están disponibles para todos y todas.

Medallas

Destacaron en el torneo juvenil, Millaray Elgueda con tres medallas de oro en categoría sub 15, y tres de plata en sub17; Ignacio Hernández en categoría sub 15, con una medalla de bronce; y Aneliz Luque, que fue triple medallista de plata en la categoría sub 17.

Por otra parte, se informó que Millaray Elgueda, campeona nacional en categoría sub 15, fue convocada a un torneo de Halterofilia que próximamente se desarrollará en Lima, Perú.

