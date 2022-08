Vecinos de Huara recibieron nuevas ambulancias financiadas por el Gobierno Regional

Además, el municipio recibió una moto niveladora por más de 287 millones de pesos.

En Huara y recibidas por las vecinas y vecinos de esta localidad, el Gobernador José Miguel Carvajal y las consejeras y consejeros regionales, entregaron tres nuevas ambulancias para trasladar a los pacientes de los diferentes pueblos de estas comunas, a los centros de salud más cercanos.

Los vehículos fueron financiados por el Gobierno Regional de Tarapacá, por más de 187 millones de pesos (M$ 187.016). El proyecto consideró la adquisición de dos ambulancias tracción 4×2, destinadas preferentemente para operar dentro del perímetro urbano o semiurbano, en caminos pavimentados, asfaltados y/o de ripio estabilizado; y una ambulancia todo terreno de tracción 4×4, capacitada para operar en condiciones de caminos y clima adversos.

El gobernador Carvajal recordó el compromiso asumido con el alcalde José Bartolo, en diciembre de 2021, cuando, lamentablemente, falleció un vecino de Huaviña por no contar con atención oportuna. “Eso no puede suceder en nuestro país y no va a suceder en nuestra administración regional. Por ello, el compromiso que hicimos con el alcalde de adquirir estas tres ambulancias, lo logramos materializar rápidamente”, señaló el gobernador Carvajal sobre el trabajo que realizó el Gore para sacar adelante esta iniciativa. “Vamos a seguir dándoles muy buenas noticias a toda la provincia del Tamarugal”, agregó.

Por su parte, el alcalde Bartolo agradeció el apoyo a los proyectos municipales. “Hemos tenido situaciones en carreteras, accidentes, así que nos llega en un momento muy crucial. Agradezco al gobierno regional, al gobernador, a los cores, también a todos los funcionarios del gobierno regional, porque gracias a ellos nosotros podemos tener una buena evaluación y avanzar con los proyectos”, puntualizó.

El presidente del Consejo consultivo comunal de salud de Huara, Edmundo Cáceres, también destacó la materialización de los nuevos vehículos. “Más que agradecido, más que contento, es un sueño cumplido de los vecinos de la comuna y creo que es así como se trabaja. Gracias a Dios, tenemos dos autoridades que fueron cabros chicos nuestros y que hoy día cumplen funciones, uno en el gobierno local y otro en el gobierno regional, así que más que contento porque son dos jóvenes que los vi crecer”.

Adicionalmente, el gobernador Carvajal y las y los cores, entregaron una motoniveladora – por más de más de 287 millones de pesos (M$287.500). Esta maquinaria sirve para la ejecución de trabajos de nivelación y perfilamiento de terrenos en caminos, accesos y predios de las diversas localidades de Huara.

Cores

La consejera Rosita Torres manifestó, “Estas tres ambulancias se necesitaban, al igual que la motoniveladora, y feliz con los compromisos que hizo hoy el gobernador ante la gente y nosotros mismos que, obviamente, va a contar con todo el apoyo de nosotros, como ha sido hasta ahora nuestra gestión, super transversal a pesar de ser de otro sector, hemos apoyado cada gestión del gobernador y esperamos siga así”.

Asimismo, la consejera Daniela Solari, destacó, “(estos proyectos) son super anhelados por la comunidad y también, obviamente, estos son los proyectos que como consejo regional nos gusta venir a entregar acá, al terreno, porque son importantes para la gente de la región”.

En esta ceremonia participaron el senador Jorge Soria; el alcalde de Huara y el cuerpo de concejales; las consejeras Rosita Torres, Claudia Hernández, Daniela Solari, Solange Jiménez; y los consejeros Germán Quiroz y Luis Carvajal; y el director (s) del SSI, Héctor Alarcón.

