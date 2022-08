Profesores alertas por respuesta de MINEDUC a su petitorio

Con preocupación quedó el Colegio de Profesoras y Profesores Metropolitano con la respuesta del Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, al petitorio que presentó el gremio hace meses atrás ante las problemáticas que afectan al sector.

Para el Presidente del Regional Metropolitano, Mario Aguilar, “la respuesta es bastante preocupante, ya que responden ambigüedades, que más bien parecen dilatar una verdadera respuesta del tema y en los asuntos muy importantes para nuestro gremio la respuesta es derechamente negativa”

“Si bien hay algunas respuestas positivas son temas que se venían tratando con anterioridad y que en realidad no son parte de este petitorio como son la Deuda Histórica que en realidad tiene una mesa aparte para su tratamiento, la suspensión del Simce 2022 y suspensión de la Evaluación Docente que van por otro derrotero que no tienen que ver con esta negociación” aclaró el líder gremial metropolitano.

Mario Aguilar ejemplifica “hay algunas respuestas más o menos positiva en algunos puntos, pero que son más bien secundarios como son la Gratuidad para ingresar a Museos y Parques, el cambio de fecha del Día del Profesor, que son asuntos importantes, pero que no son propios de una mesa de negociación”.

“Pero en los asuntos muy de fondo, muy del sentir del Profesorado como es el avance al 50% de horas lectivas y no lectivas, la mención a las Educadoras de Párvulos y Diferenciales, los SLEP que han funcionado desastrosamente y que se ha solicitado que sean revisados muy a fondo y el Gobierno dice que seguirá insistiendo con ese proceso de traspaso a ellos, anunciando unas mejoras pero que no van al tema de fondo, que la Ley es mala” advirtió el Presidente RM del profesorado.

Aguilar agregó que “el tema del agobio laboral docente, responden como que casi ya estaría en vías de solución, en circunstancia que lo que siente el profesorado de ninguna manera es eso y otro tema es el de la violencia escolar, que para ser justos ni siquiera estuvo en el petitorio lo cual es curioso, ya que en estos momentos es uno de los temas más sentido por el profesorado”.

Por último, el Presidente del Colegio Metropolitano “Insto a las y los Docentes a leer la respuesta y a estar alerta, a no entrar en la misma lógica que se tuvo con el Gobierno pasado con respuestas ambiguas o argumentando limitaciones económicas para no responder a situaciones que son urgentes y que son realmente necesarias para la mejora del trabajo Docente. Si este es el tipo de respuestas que vamos a recibir de este Gobierno será bastante frustrante porque nuestra expectativa es que la nueva administración tenga un trato distinto a la anterior, por lo menos esa ha sido la promesa y el compromiso que esperamos que eso se cumpla. Con esta primera respuesta la verdad es que no se ve un trato distinto, por lo tanto, a ponernos en alerta”.

