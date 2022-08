Promueven reconocimiento de autoridad pedagógica en educadoras de párvulos

La UNAP y la Superintendencia de Educación realizaron seminario donde abordaron el tema, junto a la Universidad de Barcelona.

La Universidad Arturo Prat (UNAP), a través de su carrera de Educación Parvularia, junto a la Superintendencia de Educación, desarrolló un seminario que reunió a educadoras de párvulos de la Región de Tarapacá, y que tuvo por objetivo que las profesionales reconozcan y pongan en valor la autoridad pedagógica que poseen para tomar decisiones profesionales en sus aulas, así como en sus jardines infantiles o escuelas.

El evento desarrollado en el auditorio Óscar Hahn, de la Casa Central de la UNAP en Iquique, contó con la participación especial de la Dra. Susana Orozco Martínez, académica de la Universidad de Barcelona, España.

La académica enfatizó que hablar de autoridad pedagógica no es sinónimo de autoritarismo o poder, sino que esta se construye en la relación que cada profesional sostiene con los párvulos y sus pares quienes, de acuerdo a lo que van reconocimiento y valorando en ella, le adjudican tal autoridad.

BÚSQUEDA CONSTANTE

“La autoridad pedagógica es una búsqueda constante. A veces creemos que como ya sabemos algo porque hemos tenido una experiencia y la hemos reflexionado, ya está; y no es tan así. Tenemos que seguir estudiando y cultivándonos como educadoras, buscar otras miradas y adecuarlas a nuestra realidad. Si uno cuando va a la práctica no tiene contenido bajo la manga, no estoy siendo educadora, simplemente estoy siendo una persona que está desarrollando actividades”, puntualizó.

“Nuestro jardín, nuestra escuela. Autoridad pedagógica de las educadoras de párvulos” fue el seminario que también contó con la participación de Pamela Carvajal Villalobos, educadora de párvulos y directora pedagógica del jardín infantil Rayito Luz. La docente compartió sus experiencias en el ejercicio de la profesión y cómo ha experimentado la autoridad pedagógica, aquella que no emana del cargo, sino del reconocimiento del saber.

PROPIA VOZ

Al respecto, la directora de la carrera de Educación Parvularia de la UNAP, Bessie Rojas Rodríguez, indicó que la importancia de abordar este tema radica en que las educadoras de párvulos al reconocer la autoridad pedagógica que poseen, tienen mayor seguridad en la toma de decisiones y, desde el punto de vista ético, se hacen responsables del valor que tiene su propia voz.

En tanto, Ximena Acevedo Bustamante, directora regional (s) Superintendencia de Educación, valoró el trabajo colaborativo realizado con la UNAP, que permitió el desarrollo del evento académico, cuyo aporte beneficiará el aprendizaje de niños y niñas.

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto Fondecyt “Alfabetización Micropolítica de Educadoras de Párvulos en proceso de Formación Inicial” del cual las académicas de la UNAP, Bessie Rojas Rodríguez y Roxana Hormazábal Fajardo, son coinvestigadoras.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr