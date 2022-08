SENCE certifico a egresadas de cursos de Becas Laborales del Tamarugal

Las alumnas de la provincia del Tamarugal recibieron el diploma con el que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, acredita su egreso de los cursos realizados e implementado por medio del programa de Becas Laborales.

Por medio de la capacitación las alumnas adquirieron conocimientos teóricos y prácticos que los impulsarán a acceder al mercado laboral y ofrecer sus servicios en Corte y confección de ropa industrial, Peluquería y Elaboración de preparaciones de pasteleria

Una de las alumnas favorecidas con la iniciativa, Sofía Jimaza Mamani, manifestó que “estoy muy contenta, hice el curso de Corte y Confección de Ropa Industrial, lo cual me sirve muchísimo porque yo soy costurera desde hace muchos años, agradezco a Sence porque es algo soñado, me dedico a esto hace muchos años y al fin pude obtener un reconocimiento, un diploma que avala mis conocimientos y experiencias, esto me permite avanzar ya que con los nuevos conocimientos adquiridos podré confeccionar ropa para las empresas del sector”.

Por su parte el secretario regional ministerial del Trabajo y previsión Social de Tarapacá, Jaime Vicencio Villegas, manifestó “es muy importante este proceso de certificación de habilidades laborales, ya que de esta manera nuestros usuarios ven reflejadas nuevas oportunidades laborales. Como Gobierno continuaremos generando políticas públicas para ir en directo beneficio de quienes más lo necesitan, potenciar y reforzar las competencia y actualizar los conocimientos para un mejor acceso al mercado laboral”.

La implementación del curso significó una inversión fiscal de más de $34 millones, e incluyó un subsidio diario de asistencia a clases para transporte y alimentación, y un subsidio de herramientas relacionadas con el oficio aprendido, el que se les entregó a cada alumno al terminar su proceso formativo.

