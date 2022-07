Cáncer de Cabeza y Cuello: un enemigo silencioso que hay que detectar a tiempo

En Chile se estima que entre 400 y 500 personas fallecen al año producto de esta patología, de acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer.

Este 27 de julio se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Cabeza y Cuello, un grupo de cánceres que afectan distintos órganos de esta zona del cuerpo, como la tiroides, garganta, boca, amígdalas y piel de la cara, cabeza y cuello, entre otras.

En Chile se estima que entre 400 y 500 personas fallecen al año producto de esta patología, lo que corresponde a 1 muerte por cada 5 de cáncer de mama, según cifras del Instituto Nacional del Cáncer1. A nivel mundial, más de 630.000 personas son diagnosticadas anualmente por esta causa, de acuerdo con el “International Agency for Research on Cancer” (IARC GLOBOCAN).

Los síntomas de este tipo de cáncer son diversos y, en general, no provocan necesariamente una alarma para las personas, por lo que en muchas ocasiones el diagnóstico es tardío, producto que de no se consulta al médico a tiempo. Por eso, la detección precoz es de vital importancia.

Según explica Irina Arias, Medical Director de Merck Chile & Perú, no hacerlo provoca un retraso en el diagnóstico, lo que podría empeorar el pronóstico de la enfermedad. “Es clave consultar con un especialista si, al menos, se padece uno de los siguientes síntomas durante un periodo de tres semanas: dificultad para tragar, bultos en el cuello, cambios en la voz o ronquera que no mejora, sangrado por la nariz, úlceras o heridas que no curan y/o ahogos frecuentes”.

En general en todos estos tipos de cánceres, hay factores que influyen en su aparición, como estilos de vida poco saludables y factores genéticos. Sin embargo, la especialista destaca que sus síntomas son silenciosos y no necesariamente alarman a las personas, por lo que hay que estar muy atentos a ellos para poder detectar estas patologías a tiempo.

“Para prevenir el Cáncer de Cabeza y Cuello es importante limitar el consumo de tabaco y alcohol, acudir al dentista regularmente, evitar el consumo de marihuana y usar protección cuando se practica sexo oral para evitar infecciones por el virus del papiloma humano, el cual es reconocido como un factor importante en la etiología de este tipo de cáncer”, recomienda Irina Arias.

El cáncer de cabeza y cuello es un tipo de tumor relacionado con los hábitos y las conductas de las personas. Por ejemplo, el consumo de alcohol en exceso, el tabaco y la infección por el virus del papiloma humano (VPH) aumentan el riesgo de presentar este tipo de enfermedades. Es por ello que la doctora Arias sugiere llevar un estilo de vida saludable, evitando malos hábitos y excesos y ante cualquier sospecha consultar al médico.

