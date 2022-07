Ministerio de Agricultura entrega ayuda económica en Illapel para mitigar crisis hídrica

Subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes junto al alcalde de Illapel, Denis Cortés Aguilera entregaron los primeros cheques del programa “Siembra por Chile” a agricultores y agricultoras en Peralillo y Pintacura Sur.

José Araya Solís, agricultor de Perallillo cultiva árboles frutales: nogales, uva, duraznos y limones junto a sus hermanos. “Nos estaban dando agua cada 15 o 20 días. Este año estuvo mala la producción por falta de agua, tengo un tranque muy chico, acumulo muy poca agua cuando me llega y he tenido que estar comprando agua a los camiones aljibe para poder subsistir. Seguramente vamos a comprar un estanque más de agua y mangueras para hacer regadío. Quizás una bomba”, anuncia.

En total, serán 1.500 personas que recibirán la ayuda en Illapel. El Subsecretario de Agricultura, José Guajardo Reyes junto al alcalde de Illapel, Denis Cortés Aguilera entregaron este martes los primeros cheques del programa “Siembra por Chile” a 52 agricultores y agricultoras en Peralillo y a 66 de Pintacura Sur.

El alcalde de esta comuna afirmó estar feliz con el agua y nieve caída pero que la crisis hídrica es un problema de años que requirió un trabajo colaborativo. “Nosotros somos una de las comunas más afectadas de la Región de Coquimbo por esta crisis hídrica, muchos tienen agua potable rural y tienen dificultades, hay crianceros que han perdido su ganado por falta de alimento, forraje o de agua y también pequeños agricultores que prácticamente han perdido toda su producción por la falta de agua”, agregó Cortés.

Minagri en terreno

El Subsecretario de Agricultura ha estado en terreno para entregar los recursos asignados para Emergencia Agrícola a través del programa “Siembra por Chile” desde inicios de su gestión.

“Es muy satisfactorio poder estar acá, no deja de ser extenuante. Ayer estábamos en la Región de Los Ríos, mañana estaremos en Atacama, tenemos que recorrer el país. Ese es el mandato, no podemos quedarnos en Santiago, Chile es muy largo, es muy extenso y la comunidad necesita respuesta y respuesta rápida”, declaró el Subsecretario.

El alcalde Cortés agradeció el compromiso del Ministerio de Agricultura. “Tengo experiencia en lo público y primera vez que recuerdo que entreguen recursos a un municipio para ayudar a nuestros vecinos y que vengan hasta acá a entregarlo”, recordó.

Ayuda para quienes usualmente no la tienen

El Subsecretario Guajardo explicó que “Siembra por Chile” considera a los y las usuarias de INDAP pero también a quiénes no alcanzan a serlo. “Es relevante que no solamente sea ayuda a los que están en INDAP, que lo habitual es que se coopera ahí. Nosotros hemos decidido y, ésta ha sido una marca de nuestra gestión, ayudar a los que no están en INDAP, a esos que generalmente no les llega el recurso”, aseguró.

El alcalde Cortés sostuvo que esta ayuda fue gracias a la colaboración “específicamente con el Ministerio de Agricultura, que se tradujo en que en nuestra comuna nos transfirieran 450 millones de pesos para nosotros entregar la ayuda a personas que nunca habían recibido, que no eran usuarios del INDAP y creo que esa mirada también es valorable desde la perspectiva de las nuevas autoridades”, dijo.

Más y mejor infraestructura

El Subsecretario Guajardo advirtió que es fundamental que estos fondos se utilicen correctamente y que se rindan bien. “Hay que hacer más tranques, hay que mejorar los canales, hay hacer riego tecnificado, hay que hacer más obras. Nosotros estamos disponibles para ellos, trabajar junto con los vecinos para que los recursos de todos los chilenos queden donde tienen que quedar, aquí en la Agricultura Familiar Campesina”, aseveró.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr