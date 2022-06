Tarapacá: Ensamble de cuerdas de Orquesta Regional cautivó con tango y música clásica

El tango y la música clásica fueron los grandes protagonistas el pasado 24 de junio, luego de que el ensamble de cuerdas perteneciente a la Orquesta Regional de Tarapacá (ORT) ofreciera un nuevo concierto de extensión gratuito, esta vez en las dependencias de la Universidad Santo Tomás sede Iquique.

La presentación que se llevó a cabo en el salón Esmeralda de dicha casa de estudios, tuvo como solistas a Francesca Montefusco y Paola Fuentes, quienes dieron vida al concierto para dos violines en Re menor BWV 1043 de Johann Sebastian Bach, recibiendo una vez culminada la obra el reconocimiento por parte de todos los presentes.

Asimismo, el repertorio incluyó la Serenata para cuerdas de Edward Elgar y el Andante de Alfonso Leng, para concluir con dos piezas del maestro del tango argentino, Astor Piazzolla, como “Adiós Nonino” y “Novitango” que fueron ampliamente aplaudidas por los asistentes que llegaron al lugar.

“Me pareció muy hermoso. Es segunda vez que vengo y me gustó mucho la interpretación, la muestra en escena y la selección musical. Va complementado con mi forma de ser y me encantó mucho. Creo que es importante afianzar la cultura para que la gente conozca más este tipo de música que es preciosa porque nunca muere, al contrario, perdura en el tiempo”, comentó Raúl Rojas, uno de los asistentes al concierto.

En tanto, para Daniel Guarache la presentación del ensamble fue todo un éxito, quien destacó la calidad de los músicos que dieron vida a la velada musical.

“La verdad no conocía la orquesta y estaba bastante ansioso, ya que no estaba familiarizado con los conciertos que hacían acá en Iquique, pero quedé gratamente sorprendido. Estuvo muy ameno, y me gustó mucho la puntualidad y la buena calidad de la presentación, así es que ya estoy esperando el siguiente concierto para volver a participar. Quedé muy contento con la experiencia”, confesó.

Pero el concierto, además, atrajo a jóvenes talentos que gustan por seguir la senda de la música. Es el caso de María Ángel Ramírez, quien no ocultó sus emociones al presenciar por primera vez una presentación en vivo de la Orquesta Regional de Tarapacá.

“Toco violín en el colegio, y al ver estas obras y tipos de conciertos me estimulan más las ganas de seguir tocando. Hubo un momento en que fue tanta la armonía y los sonidos que me abrazaban que casi me salieron algunas lágrimas de emoción. Fue muy emocionante. También es la primera vez que vengo a ver un concierto en vivo, y el hecho de que fuera gratuito me facilitó mucho la entrada. Quedé muy conforme”, expresó.

Finalmente, para Estefany Arrau la presentación superó todas sus expectativas, pese a reconocer ciertas diferencias en el estilo de música que habitualmente suele escuchar.

“Si bien no es un estilo de música que estoy acostumbrada a escuchar y a pesar de venir de una familia de músicos, siento que fue una experiencia que superó mis expectativas. Me gustó el lugar, la acústica, la llegada con el público, y me parece muy bien que las personas puedan tener acceso a estos espacios culturales y se distribuyan recursos económicos para estos eventos”, explicó.

La Orquesta Regional de Tarapacá es un proyecto creado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá bajo la ejecución de la Universidad Santo Tomás sede Iquique.

