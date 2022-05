Soldados Conscriptos de la VI División de Ejército recibieron sus armas

Ceremonia se realizó en el marco de la conmemoración del Día del Soldado Conscripto, en que la Institución recuerda a los 45 caídos en la tragedia de Antuco.

En la Escuela de Caballería Blindada del Ejército de Chile, se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Armas a los Soldados Conscriptos recientemente acuartelados y que ingresaron -en su gran mayoría- voluntariamente a realizar su Servicio Militar en esta unidad de la Institución y en la 2da Brigada Acorazada Cazadores, perteneciente a la VI División de Ejército.

Cientos de familiares se dieron cita para acompañar a los jóvenes reclutas que, emocionados, recibieron simbólicamente el arma que los acompañará en su aventura en la Institución, la que los recibe orgullosos y con los brazos abiertos en este periodo 2022-2023. Así lo confirmó el Comandante en Jefe de la VI División de Ejército, General de Brigada Lionel Curti Santibáñez, quien señaló que “esta ceremonia integra a la sociedad civil con el mundo militar, a través de algo tan significativo como lo es la entrega del armamento a nuestros nuevos soldados conscriptos. Soldados que en forma voluntaria entran a las filas del Ejército para servir a su Patria y por cierto muchos de ellos para permanecer posteriormente en la Institución. Es una puerta abierta a lo que es la profesión militar, por eso la importancia de esta significativa ceremonia, en la cual estos muchachos dejan, de cierta manera, de pertenecer a la vida civil y se integran de lleno a la vida militar. Por lógica, creo es justo también recalcar y recordar a nuestros muchachos que cayeron en Antuco. 45 Hombres que dieron su vida cumpliendo una tremenda labor como lo es el servicio militar, por lo tanto creo es importante resaltar la relevancia que hoy tiene el servicio, el sacrificio que significa para nuestros muchachos, pero al mismo tiempo, las grandes oportunidades que tienen estos hombres y mujeres en cuanto a beneficios sociales, y de poder participar posteriormente, si así lo quisieran, como parte de las filas del Ejército de Chile al servicio de la Nación”, puntualizó el General Curti.

Asimismo, muy contenta y emocionada se mostró Natalia Gutiérrez Carrillo, madre del soldado conscripto Franco Farías Gutiérrez, y señaló que “siempre se piensa que el Ejército es una institución a veces un poco fría, pero hoy en la ceremonia nos dimos cuenta que fue muy emotiva, porque fue muy cercana con la familia. Hubo mucha comprensión de parte de la Escuela (de Caballería Blindada) para recibirnos a todos y la verdad es que fue muy emocionante y nos hizo vibrar mucho el alma, no sólo porque estaban nuestros hijos o familiares, sino que también por el hecho de servir a la Patria. Es un orgullo, por lo menos para mí y creo que muchos más sienten lo mismo”, comentó Natalia.

La soldado conscripto Valentina Cortez Fernández es la más joven en ingresar al servicio militar este año en la Escuela de Caballería Blindada y con tan solo 17 años, comentó que le gustaría seguir una carrera en la Institución y que la ceremonia “fue gratificante. Una sensación única, porque nunca la había vivido y son bonitas experiencias que sobrepasan las expectativas que uno tenía. Tengo 17 años y soy la más pequeña de todos, lo que en un principio costó, porque es distinto que te despierten y todo eso, pero luego uno se acostumbra y después extrañas que te estén despertando y cosas así. Entré de manera voluntaria motivada por mi hermano, quien era militar y me contaba su experiencia, así me enfoqué más en lo que quería y me inscribí al tiro”.

