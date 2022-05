Maratón de Santiago: Correr ayuda al cerebro a romper patrones

Rodrigo Cauas, psicólogo deportivo, académico de la UNAB, sede Viña del Mar y autor del libro “Entrena tu mente para la maratón”, explica cuáles son los beneficios que proporciona correr.

Se acerca la gran Maratón de Santiago, el próximo 8 de mayo. Corredores profesionales y amateurs se preparan para dar lo mejor en la pista. Sin embargo, muchos pueden desconocer los beneficios directos que proporciona correr.

Rodrigo Cauas, psicólogo deportivo y académico de la UNAB, sede Viña del Mar, asegura que al correr el cerebro rompe patrones y ayuda con el auto sabotaje a la confianza.

El autor del libro “Entrena tu mente para la maratón”, explica que una persona que corre logra romper patrones porque, “una actividad que no se tiene programada, no necesariamente es una actividad riesgosa. Uno empieza a correr y el cerebro que siempre nos alerta de la supervivencia, lo vamos convenciendo de que correr no es peligroso”.

Y añade, “además nos vamos proponiendo objetivos. Sobre todo, al correr. Al principio se comienza de forma individual y se progresa mucho, entonces, viene una carga anímica y de autoconfianza que nos ayuda a entender que los cambios dependen mucho más de nosotros que de componentes externos” puntualiza.

De esa forma el cerebro sale de la zona de confort, va creando nuevos patrones asociados a otra actividad, formando un círculo virtuoso. Por lo que se disminuye el auto sabotaje, lo que fortalece la autoestima personal. Al desarrollar más habilidades, se genera un espiral positivo para realizar este deporte o una nueva actividad.

Correr hacia una meta u objetivo

Cauas, conferencista en temas de psicología, neurociencias y coaching, cuenta que el cerebro humano es negativo y pesimista. Constantemente boicotea todo lo nuevo que se quiere hacer, porque no le gustan los cambios. ¿Por qué pasa esto?, en concreto, porque solo tiene energía para la sobrevivencia y no quiere “destinar energía” en cosas nuevas y no programadas.

Por ello, es que planificar y programar cambios son fundamentales. Trabajo que también realizan los corredores profesionales y amateur, quienes comienzan de forma paulatina hasta correr en una maratón para romper marcas personales.

Los beneficios de correr

Correr requiere disciplina y constancia. Más allá de ser bueno para la salud otorga otros beneficios, algunos de ellos desconocidos:

Generación de endorfinas para el estado de ánimo.

Reduce la posibilidad de desarrollar depresión.

Se mejoran los síntomas de la ansiedad.

Aumento de las funciones cognitivas porque hay un aumento de BDNF proteína que aumenta la velocidad de las condiciones sinápticas y regenera las neuronas, entre otras funciones.

Aumento de las expectativas de auto eficacia. Cuando una persona corre 5K un día, y al siguiente aumenta paulatinamente, además de tener buen estado físico, obtiene beneficios importantes para la autoconfianza y la autoestima. Las personas van viendo que a través del ejercicio mejoran mental y físicamente.

Incorporación de normas y valores.

Se aprende a trabajar mejor la tolerancia a la frustración.

Se genera una gestión del estrés y emociones.

Todos estos aportes se generan al correr. ¿Cómo comenzamos a hacerlo? Una de las claves es influir en nuestro cerebro por medio de nuestra mente. A través de ella logramos que nuestro cerebro “acepte” y destine la energía que requerimos para comenzar alguna actividad y eso se logra organizando y priorizando lo que queremos, con metas inicialmente pequeñas, que apunten a los objetivos propuestos.

Finalmente, se debe aplicar la técnica de visualización: recrear el escenario en la cabeza, juntando imágenes, sensaciones, sonidos. Así el cerebro lo empezará a incorporar de manera natural, lo automatizará y destinará energía para lograr el plan. Este mismo ejercicio realizan los maratonistas y corredores profesionales, visualización de la meta, lo que les ayuda a garantizar el éxito de llegar a una meta de la maratón o cumplir un objetivo distinto.

Ahora que lo sabes ¿Te atreves?

