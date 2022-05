Delegado asegura que apertura de fronteras cierra parte del problema migratorio

Para José Luis Colque, mayor alcalde de Pisiga-Bolívar, la reapertura del complejo tiene mucha importancia “por el tema de la reactivación económica de Pisiga, de Oruro y porque no decirlo de Bolivia, porque es la frontera más importante”-

Para el delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel Quinteros, el de hoy, con la normalización del Complejo Fronterizo de Colchane, es “un día muy significativo al poder retomar las relaciones de hermandad y fraternidad que hemos tenido históricamente con nuestras hermanas y hermanos bolivianos”.

En ese sentido, el delegado destacó que se dispusieron “una serie de reforzamiento por parte de los servicios, a quienes les mando un gran saludo por el Día Internacional del Trabajo. Sabemos del esfuerzo y el compromiso con el que han estado enfrentando esta tarea y de nuestra parte estamos trabajando, monitoreando minuto a minuto, para que esto se haga con la totalidad normalidad y sabemos que es un muy necesario también para las relaciones que tenemos de hermandad pero también para la reactivación económica que requiera nuestra región”.

“Hemos estado hace seis semanas trabajando con mucho esfuerzo y de manera muy mancomunada, entre los distintos servicios públicos que están acá, como Aduanas, PDI, Carabineros, SAG, Unidad de Pasos Fronterizos y también con los servicios de Bolivia tratando de buscar las mejores alternativas para que esto se haga con total normalidad y podamos restablecer el flujo que hemos tenido históricamente con nuestros vecinos”, agregó Daniel Quinteros.

Además, Daniel Quinteros dijo que desde Colchane “hablamos de una situación de alcance nacional y es la crisis migratoria. El cierre del paso fronterizo ha sido parte y agravante del problema y no de la solución. Hoy damos un paso técnico, de reorganización pero también un paso político de enfrentar en otros términos la crisis migratoria, con orden y derechos humanos por delante”.

VISION BOLIVIANA

Para José Luis Colque, mayor alcalde de Pisiga-Bolívar, la reapertura del complejo tiene mucha importancia “por el tema de la reactivación económica de Pisiga, de Oruro y porque no decirlo de Bolivia, porque es la frontera más importante. Y también está el tema de las ferias. Había un intercambio cultural, de amistad y fraternidad, lo que siempre se ha deseado entre ambos países”.

También para Jacob Colque, sub-alcalde de Pisiga Bolívar, la reapertura es muy importante “sobre todo en el tema económico con relación a exportación e importación. Ahora con el gobierno del hermano Luis Arce y del hermano Gabriel Boric tenemos que congeniar en temas comerciales que beneficien a ambos países”.

EL PRIMERO

Un turista de Bélgica fue el primero en cruzar la frontera en el complejo fronterizo de Colchane que este domingo 1 de mayo retomó su normalidad, medida que estaba estipulada en el Plan Fronteras Protegidas.

Ante la normalización del complejo fronterizo, el delegado presidencial reiteró que el ingreso irregular es una infracción sancionada por la legislación migratoria. “No se permitirá el ingreso de personas que no cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente. En caso de ingresos irregulares, la policía actuará en consecuencia”.

El delegado presidencial informó que las personas extranjeras no residentes que deseen ingresar al territorio nacional deberán portar siempre documentación válida de viaje (cédula de identidad o pasaporte) y deben revisar en www.serviciosconsulares.cl si su país de origen requiere de una autorización previa. “Quienes provengan de países a los que se les solicita visa consular, deben solicitar previamente esa autorización en su país de origen. Si no cuentan con esta autorización no se les permitirá el ingreso”.

Con relación a que países, Quinteros precisó que en América Latina algunos casos son: República Dominicana, Haití, Venezuela, Cuba, Dominica, además de países como Egipto y Bielorrusia.

También informó que quienes quieran solicitar una visa de residencia temporal, de trabajo o de otro tipo deberán también tramitarla desde su país de origen, en los respectivos consulados de Chile.

