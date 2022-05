Autoridades y servicios preparados para implementar Plan de Normalización en fronteras

Con refuerzos de funcionarios del Ministerio de Salud en los complejos fronterizos y nuevas medidas de ingreso al país, este domingo 1 de mayo se habilitarán las fronteras para el turismo y otros servicios, lo que normalizará el tránsito entre nuestros países vecinos con la apertura de 22 complejos fronterizos de 40 que existen a lo largo del país.

La Unidad de Pasos Fronterizos (UPF) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto con los servicios contralores de Aduanas, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI) han trabajado en un Plan de Normalización, coordinando acciones para que el tránsito en la frontera se realice sin contratiempos.

En este sentido, la UPF realizó un despliegue de sus funcionarios por todo el país, para verificar en terreno el correcto funcionamiento de las preparaciones para el 1 de mayo. También se elaboró́un plan de contingencia Covid-19 que consistió́ en aumentar y reforzar la señalética común de prevención y autocuidado, la implementación de nuevos aforos y mejoramiento de la habitabilidad de los funcionarios que laboran en frontera.



Además, se adquirieron elementos de protección personal para la prevención de contagios, se ampliaron los contratos del servicio de aseo y mantención para reforzar la higiene, sanitización y desinfección en la infraestructura.

“Este plan de normalización de fronteras se viene trabajando entre los distintos ministerios involucrados en este proceso, totalmente preocupados porque la reapertura se realice de manera ordenada y manteniendo las medidas sanitarias correspondientes”, manifestó́el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Nuevas medidas de ingreso

Durante el mes de abril, la autoridad sanitaria informó sobre las nuevas medidas sanitarias exigidas en la frontera para el ingreso al país de pasajeros no residentes en Chile. Para ingresar al país debes solicitar el pasaporte c19 (https://c19.cl/), un seguro de salud para extranjeros no residentes con cobertura Covid (a partir del 16 de mayo válido para los complejos fronterizos de la macrozona norte: Chacalluta y Chungará en la región de Arica y Parinacota; Colchane en la región de Tarapacá; y Ollagüe en la región de Antofagasta) y se recomienda ingresar con un examen PCR, que no es obligatorio.

Además, se especificó́que la homologación de vacunas será́voluntaria, pero necesaria para acceder al pase de movilidad (esquema completo, 1 o 2 dosis dependiendo de la vacuna, más 2 dosis de refuerzo). Cabe destacar que, sin este pase de movilidad, se limitan las actividades en el país, como el ingreso a restoranes, lugares de diversión, cines, entre otros.

Al llegar a la frontera se realizarán exámenes de diagnóstico aleatorios a los viajeros. Asimismo, a personas extranjeras no residentesse les exigirá́el cumplimiento de todos los requisitos migratorios informados en www.serviciomigraciones.cl, tales como autorizaciones consulares y de extranjería que deben ser solicitadas en el país de origen antes de la llegada a nuestro país. En esa línea, el Director Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, puntualizó que “estaremos monitoreando y coordinándonos con la PDI, Carabineros, Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales en función de esta situación”, agregando que “la legislación migratoria en Chile sanciona el ingreso clandestino y, como Servicio, y en coordinación con las policías y fuerzas armadas aplicaremos esta Ley y las sanciones cuando corresponda”.

Finalmente, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve agregó que “como Gobierno valoramos el trabajo mancomunado realizado entre los diversos servicios del Estado involucrados en el inicio de este proceso de normalización de nuestras fronteras, el cual tampoco sería posible sin el apoyo de distintas autoridades y comunidades locales fronterizas, cuyas economías dependen del comercio y tránsito de personas. También destacamos las mejoras sanitarias en el actual contexto de la pandemia que vive el país, sin dejar de lado que se seguirán todos los protocolos de salud vigentes para evitar futuros inconvenientes”.

Control en los pasos fronterizos

El Director Nacional (S) de Aduanas, Gustavo Poblete, indicó que es importante que quienes inicien viaje en los próximos días tengan presente recomendaciones prácticas sobre los productos con los que saldrán o regresarán al país, para agilizar en que los procesos de control en las fronteras. “Lo principal es informarse antes de viajar sobre aquellos productos que requieren alguna certificación especial para entrar al país o tener cuidado respecto a las cantidades máximas que se ingresan, porque podrían requerir el pago de impuestos. Toda la información detallada está disponible en la página www.aduana.cl”.

En relación al control fito zoosanitario, la Directora Nacional (s) del SAG, Andrea Collao, señaló́que “nuestro Servicio se encuentra preparado y con todos sus equipos disponibles para la apertura de fronteras terrestres. Hacemos un llamado a las personas que ingresan al país a no hacerlo con productos de origen animal y vegetal que pudiesen traer plagas y enfermedades no presentes en el país y que pueden causar graves daños a nuestra agricultura y medio ambiente. También es importante que completen la Declaración Jurada con anticipación ya sea en el formulario en papel o de manera digital en los pasos donde ya se encuentra habilitada como aeropuerto Diego Aracena, aeropuerto de Santiago, Pehuenche, Hua Hum, Cardenal Samoré, Integración Austral y San Sebastián, para hacer más expedito este trámite. Más información la pueden consultar en www.sag.cl”.

En tanto, el Prefecto Inspector Roberto Toloza, Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional, indicó que ante la apertura de fronteras terrestres la PDI recomienda “para quienes deseen salir o ingresar al país, contar con su cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. En tanto, para quienes viajen con menores, el llamado es a hacerlo además del documento de identidad vigente, con el certificado de nacimiento o libreta de familia y autorización de viaje apostillada en caso que uno de los padres no viaje”. Agregó, además, que para quienes deseen viajar a Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú́ y Bolivia solo deberán contar con la cédula de identidad vigente y en buen estado.

