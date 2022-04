Hospital de Iquique y Servicio de Salud aperturan unidad de hematologia

Cada 14 días y por tres años consecutivos el iquiqueño Ulises González, debió viajar al Hospital El Salvador en Santiago para controlar su patología, ya que en la ciudad no había un especialista que lo pudiera controlar. Hoy no deberá repetir esa rutina ya que con la apertura de la unidad de Hematología del Hospital de Iquique recibirá sus tratamientos en la ciudad.

“Me parece muy bien que se abra esta unidad, ya que hay un gasto económico en estos viajes. Hay que ir con un familiar. Además es desgastante, ya que a veces debía dormir en el aeropuerto por las esperas”, asegura González, quien insiste que es “muy sacrificado y no me gustaría tener que volver a viajar. Esto me deja más tranquilo”.

La directora (s) del Servicio de Salud Iquique, Patricia Quintard, destacó el esfuerzo conjunto de todos quienes aportaron para la apertura de este nuevo espacio.

“El Servicio de Salud, en conjunto con el Hospital Regional Doctor Ernesto Torres Galdames y el Ministerio de Salud posibilitaron la habilitación de esta unidad que va a evitar que pacientes deban trasladarse a otras regiones para recibir sus respectivos tratamientos”, enfatizó Quintard, quien insistió en el gran avance que esto significa para la comunidad tarapaqueña. “Son actualmente cerca de 120 pacientes los que no tendrán que viajar a otros centros de derivación con la consiguiente carga que esto significa para ellos y sus familias”.

El director del Hospital Regional, Héctor Alarcón, sostuvo que se trata de patologías Ges las que se resuelven a través de Hematología, las que eran derivadas a regiones como Arica, Antofagasta y Metropolitana. “A contar del pasado 1 de abril ya no tenemos que trasladar a las personas a otros recintos asistenciales del país porque podemos resolver en nuestro Hospital de Iquique”.

La referente de Oncología y Cuidados Paliativos del Servicio de Salud Iquique, Priscila Estay, explicó que este trabajo permitirá que todos los usuarios de nuestra Red Asistencial, con sospecha médica de Linfoma, Leucemias y Mieloma Múltiple que se encuentran clasificadas como H1 Y H2 serán beneficiados con su diagnóstico, etapificación, tratamiento y seguimiento en el Hospital de Iquique. “Se realizaron solicitudes a nivel central, logrando obtener cargos de profesionales para conformar un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos y Tens; los cuales permiten otorgar prestaciones como consultas medica por Hematólogas, educación, procedimiento y atención tanto de enfermería como de químico farmacéutico”.

Los pacientes que tendrán que mantener sus derivaciones a Hospital Leonardo Guzmán Cortes de Antofagasta, serán aquellos que se encuentran clasificados como H3, correspondientes a los casos de quimioterapia intensiva y los requirentes de trasplante de medula ósea.

