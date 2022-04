Todas las comunas de Tarapacá avanzan a Apertura Avanzada

Al día de hoy, la región cuenta con 222 casos activos confirmados.

A fase de Apertura Avanzada del Plan Paso a Paso avanzaron las siete comunas de la región de Tarapacá, luego que en el último reporte de COVID-19 anunciaran que esta medida comienza a regir el jueves 31 de abril, a partir de las 5:00 horas.

El seremi de salud, David Valle, explicó que este cambio de fase se debe a indicadores que han sido constantes a la baja durante las últimas semanas como la tasa de incidencia de casos activos que es de 56, la más baja a nivel nacional.

“Este avance ocurre tras presentar una disminución sostenida de casos diarios, la positividad más baja del país, 2,94% durante la última semana, y 9 pacientes hospitalizados por COVID-19 en UCI”, comentó Valle.

La Autoridad Sanitaria, además, hizo un llamado a continuar manteniendo las medidas preventivas, con el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico y lavado de manos. E instó a las personas rezagadas a completar su esquema de vacunación ya que la región ostenta sólo un 72% de inmunización en dosis de refuerzo.

APERTURA AVANZADA

En la fase de Apertura Avanzada, las personas podrán tener mayores libertades y contar con un incremento de aforos en sus actividades.

Por ejemplo, la atención presencial a público en lugares comerciales, museos y parques será sin restricción de aforo y las reuniones en residencias particulares podrán contar con un máximo de 20 personas, sin restricción si todas tienen Pase de Movilidad.

Mientras que, la atención presencial en espacios cerrados de restaurantes, cafés, y fuentes de soda será con Pase de Movilidad, sin restricción de aforos. Lo mismo con actividades en gimnasios y similares.

En tanto, las actividades con interacción entre asistentes (actividades y eventos sociales como fiestas) no mantienen ubicación fija durante el evento, no mantienen un metro de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se pueden consumir alimentos.

Más información sobre aforos y actividades permitidas en https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr