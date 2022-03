Hospital de Iquique se pone a la vanguardia en tratamientos de Hemodinamia

Un inédito procedimiento realizado por primera vez en Tarapacá realizó el equipo de Hemodinamia del hospital de Iquique, se trata de la aplicación de una técnica que evalúa el nivel de una lesión obstructiva en una arteria, lo que permite determinar si es necesario una angioplastia, o si el problema puede resolverse solo con tratamiento médico farmacológico.

“Estamos muy contentos con este avance, porque en nuestra primera experiencia pudimos estar seguros de que el paciente no requería una nueva intervención, y en este caso quedó bajo tratamiento con medicamentos. Con esto se reduce el tiempo de recuperación después de haber sufrido un infarto, y también se optimizan la atención y los recursos”, comentó el médico a cargo del procedimiento, Marco Paz Ediap.

Si el resultado de la prueba hubiese sido diferente, el galeno explicó que necesariamente debían someter al paciente a una intervención, “la que se realiza a nivel percutáneo -es decir a través de una punción en la piel- para instalar un stent, que es una pequeña malla de metal que se expande manteniendo abierta a la arteria”.

Reserva de Flujo Fraccional es el nombre de la técnica, que se realiza con equipos específicos que en la región se encuentran solo en el hospital doctor Ernesto Torres. “En muchos recintos cuentan con esta tecnología, pero acá estamos recién implementándola, lo que nos tiene muy contentos porque podemor ir avanzando, y llevar a cabo los tratamientos más óptimos para enfermos coronarios de la región”, manifestó Paz.

El paciente, de 62 años de edad manifestó sentirse muy bien luego de cinco días hospitalizado. “Espero que pronto me den el alta, pero no sin antes agradecer por todos los cuidados y atenciones recibidas en el hospital, tanto del equipo de hemodinamia como del servicio de Paciente Crítico Adulto, donde me han ayudado a recuperarme y a estar pronto con mi familia”, sostuvo el adulto, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva.

