CorreosChile inaugura agencia de atención en Colchane fortaleciendo conectividad

Una positiva noticia recibieron hoy los más de 1.600 habitantes de la comuna de Colchane, ubicada en la Región de Tarapacá. A partir de este jueves 17 de abril, CorreosChile proveerá del servicio de envío de cartas y paquetería, a través de la instalación de una agencia, cumpliendo de esta manera su rol social como empresa del Estado, el de ser un actor que permite conectar a las personas a lo largo y ancho del territorio nacional.

El mejor ejemplo de ello fue la inauguración de la Agencia con un primer envío por parte de un emprendedor de artesanías.

“Tal como ha sido en sus 275 años de historia, CorreosChile da un nuevo paso para conectar al país y acercar a las personas, abriendo nuevas oportunidades a quienes habitan las zonas más extremas, como los es Colchane. Nosotros, como empresa pública, tenemos el deber de ofrecer un servicio esencial, y por eso, nos reunimos con el Alcalde, don Javier García para escuchar la voz de los vecinos de Colchane y evaluar cómo podíamos extender nuestro apoyo para solucionar uno de los grandes desafíos que hoy enfrentan: la falta de conectividad. Correos Chile estará siempre donde lo necesiten, haciendo un aporte real a la descentralización y al trabajo conjunto con las comunidades”, señaló el gerente general de Correos Chile, Eugenio Pies.

El alcalde de la comuna, Javier García, destacó este anuncio, comentando que “para nosotros es un hito importante en el desarrollo comunal, no se cuenta hoy día con un servicio similar por lo tanto CorreosChile es la primera institución donde los pobladores de Colchane, los emprendedores van a poder enviar cartas y encomiendas, no solamente a Chile si no que al extranjero y va a estar a cargo de este servicio la emprendedora Ilma Gómez”.

La nueva agencia operará en la Hostal Inka Thaki, ubicada en Pasaje Ayllu, Manzana M, Sitio 5m emplazada en las cercanías de la Municipalidad de Colchane, en horario de 09.00hr. a 14.00 hrs. Con esta apertura CorreosChile completa alrededor de 450 puntos de atención a lo largo del país.

Se estima que, con su inicio de operaciones, la agencia de CorreosChile en Colchane permitirá movilizar cerca de 10.000 envíos al año. Cabe recordar que en la Región de Tarapacá hay una importante demanda por despacho y recepción de cartas y paquetes, dado los problemas de accesibilidad a las telecomunicaciones e incluso inestabilidad del suministro estable de electricidad que enfrenta la zona.

Es importante mencionar que, según el Mapa de Vulnerabilidad Energética elaborado por el Ministerio de Energía, en 2019, Tarapacá era una de las regiones con mayor cantidad de viviendas con suministro parcial de electricidad. Del total de 50.039 hogares en esta condición, la Primera Región representaba el 25% de ellas, es decir, 1.300. Además, Colchane es la segunda comuna en esa región con más viviendas sin energía, luego de Huara donde CorreosChile también dispuso una agencia en 2002.

El Jefe Regional de CorreosChile para Tarapacá, Juan Carlos Marti, destacó este hito como un símbolo del compromiso de la empresa con los habitantes de esta zona. “Desde sus orígenes, CorreosChile ha estado en la Región de Tarapacá para conectar a una de las zonas más lejanas del país, entendiendo la importancia de ofrecer a sus habitantes opciones reales de comunicación. Hemos ido ampliando nuestra presencia en la región y con esta nueva Agencia, esperamos responder a una demanda social de conectividad en Colchane”.

Acercando a Colchane con el mundo

Con el inicio de operaciones de esta agencia, CorreosChile apoya el rol del Estado de asegurar la conectividad de su territorio al proveerles un servicio público esencial como lo es el servicio postal, pero además podrá acercar a Colchane las ventajas del comercio electrónico a través de la paquetería. Cabe recordar que hace ocho años Correos Chile inició su transformación para atender la creciente demanda de envío de encomiendas (paquetes) entre personas, pymes y el comercio electrónico, siguiendo los lineamientos del Servicio Postal Universal, entre ellos facilitar el comercio entre fronteras.

“Somos promotores del emprendimiento y la descentralización con capacidad para mover un millón de cartas y paquetes por día. Llegamos a 5 millones de domicilios a nivel nacional contamos con alrededor de 450 puntos de atención, plantas con tecnología de última generación en Santiago, 22 plantas regionales, cerca de 100 centros distribución postal en todo Chile y la capacidad de mover 1.000.000 de envíos por día y además en 2020 iniciamos operación en nuestra nueva Planta Internacional -de más de 5 mil metros cuadrados- donde se gestionan los paquetes provenientes del extranjero. Solo durante el 2021 hemos facilitado el ingreso a nuestro país de más de 2 millones de envíos (paquetería) y esperamos que con esta nueva Agencia la podamos hacer parte a Colchane de esta revolución del servicio de envíos”, explicó su gerente general Eugenio Pies.

