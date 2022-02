Ultimo día para votar en RRSS de Marca Chile eligiendo a quienes reflejan creando futuro

A través de las redes sociales de Imagen de Chile puedes participar para elegir tanto a la persona como a la organización que mejor encarne el espíritu de nuestro país desde el talento y creatividad de los chilenos. Hay cinco finalistas por categoría, conoce aquí quiénes son.

Buscando reconocer a quienes mejor representen cómo el talento nacional está creando un mejor futuro para el mundo, Imagen de Chile lanzó dos premios que reconocerán por una parte a una organización y, por otra parte, a una persona que represente el aporte de Chile al mundo en sustentabilidad, calidad de vida y comunidades.

“Desde Imagen de Chile actualizamos nuestra estrategia de marca país, que se tradujo en el concepto de “Chile Creando Futuro”, basándonos en los aportes que hacen los chilenos en sustentabilidad, calidad de vida y comunidades. Es momento de que el mundo nos conozca por nuestras personas y lo que pueden crear gracias a su talento, su visión y capacidad de contribuir a crear un futuro mejor. El Premio Imagen de Chile busca reconocer y poner en valor este talento de agentes activos de una imagen país positiva”, aseguró la directora ejecutiva de Imagen de Chile, Constanza Cea.

Los Premios Imagen de Chile tendrán dos categorías: Premio Empresa Imagen de Chile, que busca reconocer a una empresa que represente el mensaje de mostrar a nuestro país desde su talento empresarial y modelo de negocios con el fin de crear un mejor futuro y Premio Espíritu Imagen de Chile, que reconocerá a una persona que represente el mensaje de mostrar a nuestro país desde su talento y experiencia con el objetivo de crear un futuro mejor.

Los criterios de selección de este premio incluyen: ser de nacionalidad chilena (Premio Espíritu), estar constituido en Chile (Premio Empresa), vinculado al origen y presencia internacional, además de encarnar los valores de la marca país: vinculación al futuro (crear un mejor futuro gracias a su talento), emprendimiento (innovación, conexión con el resto del mundo), calidad de vida (que incorporen la necesidad de ser community friendly, respetando así a su comunidad y buscando mejorar la vida de quienes la integran) y ciudadanía (conscientes del medioambiente y la equidad de género).

Los 10 finalistas (cinco por categoría) fueron elegidos a través de las mesas de trabajo que organiza Imagen de Chile, en los sectores de innovación y emprendimiento; vida y cultura; turismo y deporte; ciencia y conocimiento; y negocios y exportación. Y ahora la decisión la tiene la comunidad virtual de Imagen de Chile, que a través de Instagram (@MarcaChile) y Facebook (Marca Chile) tiene hasta el 22 de febrero para darle like a la publicación del nominado que más te gusta, así elegir a un ganador en cada categoría.

Los nominados al Premio Espíritu Imagen de Chile son los siguientes:

PAOLO BORTOLAMEOLLI: Director de Orquesta

Referente mundial de la música clásica y director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles, California, Paolo Bortolameolli cuenta con una agenda de conciertos activa en todo el mundo. Junto con su puesto en Los Ángeles, también es el Director Invitado Principal de la Orquesta Filarmónica de Santiago y director artístico de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca (Mexico). Un importante divulgador, es el creador del programa Ponle Pausa además de una gran variedad de charlas disponibles en YouTube donde destaca su TED Talk en Nueva York y autor también del exitoso libro RUBATO: Procesos musicales y una playlist personal. Además de haber dirigido todas las orquestas más importantes en Chile, Paolo ha sido premiado cuatro veces por la Asociación de Críticos de Arte como director de orquesta del año tanto en la categoría sinfónica como también ópera.

KOMAL DADLANI: Cofundadora y CEO Lab4U

Komal Dadlani es una bioquímica chilena con una maestría en Bioquímica de la Universidad de Chile. En 2013 inició Lab4U para democratizar la ciencia y cambiar la forma en que se enseña la ciencia con un laboratorio en el bolsillo a través de los smartphones. Hoy Lab4U está presente en Latinoamérica y Estados Unidos, impactando a más de 100.000 estudiantes con sus productos Lab4Physics, Lab4Chemistry y Lab4Biology. Komal ha sido galardonada con el Cartier Women’s Initiative Awards, Toyota Mother of Invention Award, MIT Technology Review 35 Under 35 Leaders in LatAm , Ashoka Fellow, Young Global Leader by the World Economic Forum, y reconocida internacionalmente por The New York Times, Forbes, People Magazine, CNBC y la BBC por su trabajo en Lab4U.

ALEXIS KALERGIS: Profesor e Investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile

El Dr. Alexis Kalergis es Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Biológicas y de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Microbiología e Inmunología del Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, realizó dos post-doctorados en el Albert Einstein y la Universidad de Rockefeller. Dirige el Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, un centro de excelencia en ciencia traslacional internacional. Ha participado como asesor en comisiones gubernamentales y legislativas y miembro del Consejo Asesor Científico del ICGEB (Organismo de la ONU). Dirige un proyecto de estudio científico y clínico de una de las vacunas COVID19 más avanzadas. Además, es Director del Estudio Científico-Clínico de la vacuna Sinovac, que dio lugar al suministro preferente, prioritario y temprano de las dosis necesarias para la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 en Chile.

HELEN KOUYOUMDJIAN: vicepresidenta ejecutiva de Fedetur.

Helen Kouyoumdjian, se desempeña actualmente como Vicepresidenta Ejecutiva de Fedetur. Es Master en Dirección y Gestión Turística de la Universidad Carlos III de Madrid, fue Jefa de División e Inversión en la Subsecretaría de Turismo. En esa función encabezó la ejecución de la promoción turística nacional e internacional de Chile, el desarrollo de nuevos destinos y experiencias, y la certificación de competencias laborales. En su rol dentro de Fedetur se ha encargado de representar a la industria turística del país formando parte de la Federación Sudamericana de Turismo. Además ha participado en instancias internacionales como conferencista invitada para presentar los alcances del turismo en Chile. Helen fue además Gerente General de la Corporación de Promoción Turística de Chile (que luego se denominó Turismo Chile), y Directora Comercial de Hoteles Crowne Plaza Latinoamérica y Caribe

AURELIO MONTES: Presidente de Wines of Chile

Aurelio es una de las personalidades más reconocidas en la industria vitivinícola chilena por ser pieza fundamental de la internacionalización del producto y por su trayectoria como fundador y socio principal de la Viña Montes, una de las más prestigiosas viñas chilenas. Es titulado de Agrónomo y Enólogo de la Universidad Católica. Después de años de trabajo en Viña Undurraga y Viña San Pedro, en 1988 decide fundar Viña Montes, convencido de la calidad que podía obtenerse en los vinos chilenos podía ser apreciada y valorada en el mundo. Ese sueño se volvió rápidamente en realidad y hoy es un ejemplo y una guía para que las viñas chilenas sigan ese camino. Adicionalmente se desempeñó como vicepresidente en la Sociedad Nacional de Agricultura y en Vinos de Chile entre 2013 y 2015, con foco en los mercados extranjeros. Hoy es Presidente de Wines of Chile por segundo período consecutivo.

Los nominados al Premio Empresa Imagen de Chile son:

Wheel the World

Wheel the World es una start-up que tiene el propósito de hacer el mundo accesible a través de cambios culturales y en infraestructura. Al mapear, organizar y mostrar información accesible en gowheeltheworld.com, WTW le da la posibilidad a personas con discapacidades, sus amigos y familiares, de encontrar alojamientos y experiencias accesibles alrededor del mundo. Lo que empezó siendo un viaje a Torres del Paine se ha convertido no solo en una solución de viajes para personas con discapacidades, sino que además ha empoderado e inspirado viajeros con discapacidades a explorar el mundo sin límites.

Lotus

Empresa cuya misión es producir y diseñar eventos de música en vivo de estándar internacional, creando experiencias inolvidables que contribuyan a la felicidad y sueños del público y colaboradores, en armonía con la sociedad y el medio ambiente, siempre aportando al desarrollo de la cultura en Chile. Cientos de artistas han participado en los conciertos y festivales realizados por la compañía. Es la productora responsable del Festival Lollapalooza en Chile, que en 2011 salió́ por primera vez de Estados Unidos con una histórica realización en Chile congregando a la fecha a más de 1.4 millones de personas.

Viña Concha y Toro

Más de 135 años marcan el inicio de la gran trayectoria que convirtió a Viña Concha y Toro en una empresa global líder en la industria vitivinícola. Actualmente es el principal

exportador de vinos de Latinoamérica y una de las marcas vitivinícolas más importantes a nivel mundial, con presencia en más de 130 países. Sus orígenes productivos en Chile,

Argentina y Estados Unidos imprimen a sus vinos carácter e identidad, dando lugar a una gran familia de marcas globales únicas, reconocidas mundialmente por su calidad, innovación y sustentabilidad.

Kura Biotech

Empresa chilena de biotecnología ubicada en Puerto Varas y Estados Unidos, líder mundial en el desarrollo y producción de reactivos enzimáticos para la detección de drogas, presente en mas de 15 países y con clientes como Clínica Mayo, el FBI y los Juegos Olímpicos; transformando desechos de industrias marinas en insumos de clase mundial. Además participan en la industria Proteómica y Genómica, donde se convirtieron en la primera empresa chilena en desarrollar kits PCR de detección de Covid-19, usados hoy por más de 50 laboratorios públicos y privados a nivel nacional.

Su propósito es “crear productos biotecnológicos superiores y de manera diferente, para ser una fuerza de bien para el mundo”. Lo anterior lo empujan principalmente a través de su programa de Give Back y Fundación Liquen, creada por Kura y que recibe anualmente el 2% de las ventas brutas. Estos fondos se invierten en financiar proyectos de ayuda social en las verticales de Infancia, Educación y Medio Ambiente, proyectos que a su vez son elegidos y gestionados por los mismos “Kurians”. Desde su creación hasta la fecha, se han apoyado más de 40 iniciativas en la región de Los Lagos.

Rewilding Chile

Fundación Rewilding Chile, antes Tompkins Conservation Chile, es una fundación sin fines de lucro, legado de Douglas y Kristine Tompkins, quienes a inicios de los 90, decidieron dedicar su vida a conservar la belleza y biodiversidad de la Patagonia chilena para contrarrestar la crisis de extinción de especies y el cambio climático. A través de un trabajo colaborativo, la fundación ha creado 7 parques nacionales y expandido otros 3, posicionando a la Ruta de los Parques de la Patagonia como un referente mundial en conservación a gran escala, basado en su belleza escénica, vida silvestre y patrimonio cultural. A través del Rewilding o restauración ecológica, han destinado sus esfuerzos a lograr ecosistemas completos, mediante la restauración de bosques, estepa, y el manejo activo de especies amenazadas, como el huemul y el ñandú.

