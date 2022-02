Convención Constitucional se prepara para primer pleno de votaciones

La mesa directiva explicó la fórmula que tendrá el debate y el tiempo de cada una de las etapas del proceso que se inicia esta semana.

La mesa directiva de la Convención Constitucional explicó en esta jornada el procedimiento que tendrá lugar durante este martes cuando se inicie el pleno que debatirá y votará las primeras propuestas constitucionales y que corresponde al informe emanado de la comisión de Sistema de Justicia.

“Se nos vienen semanas muy intensas y finalmente producto de meses y meses de trabajo vamos a dar vida a una propuesta de nueva constitución para los pueblos de Chile”, dijo la presidenta de la Convención María Elisa Quinteros.

Según explicó el vicepresidente Gaspar Domínguez “las próximas semanas tendremos plenos de deliberación los martes, miércoles y jueves en las tardes y los viernes en las mañanas hasta total despacho”.

Sobre el procedimiento Domínguez señaló que “primero tendremos una presentación del informe. El informe explica los antecedentes que tuvo la comisión, las votaciones que se tuvieron y finalmente establece cuáles son los artículos que se aprobaron”, presentación que tendrá una duración de 15 minutos. De allí se dará paso al debate para lo cual cada convencional dispondrá de 3 minutos por una sola vez. El tiempo de discusión no deberá exceder las 8 horas, por lo que se estima que la primera votación en general tendrá lugar pasadas las 23 horas.

¿Con cuántos votos una norma pasa al debate en particular?

Las iniciativas que cuenten con 2/3 de votos (103) pasan al debate en particular, es decir artículo por artículo de su contenido.

¿Qué pasa si una propuesta no alcanza los 103 votos?

Si no reúne los apoyos suficientes las iniciativas son devueltas a la comisión de origen para que sea reformuladas y que se presente una nueva propuesta. Si esto ocurriera en la discusión de fondo (en particular) pero alcanza una mayoría de votos, la propuesta también regresa a la comisión, pero si no logra mayoría queda desechada.

Si una propuesta alcanza los 103 votos en la discusión en particular se convierte el primer artículo de la nueva Constitución.

La vicepresidenta Bárbara Sepúlveda agregó que los plazos para reformular una propuesta “se van acotando dependiendo de la etapa. Lo que señala el reglamento es que, en el caso de los informes de reemplazo, todo aquello que no se apruebe en el pleno y se devuelva, van a haber tres días dentro de cada comisión para que se vuelvan a discutir votar e indicar. En los casos en que las normas particulares deban volver a la comisión, ese procedimiento, es de dos días”.

