Inician vacunación con cuarta dosis en mayores de 55 años

En la región, aún faltan más de 173 mil personas por inmunizarse con la segunda dosis.

Un nuevo hito se sumó al exitoso proceso de vacunación nacional, tras iniciar la inoculación masiva de la cuarta dosis contra COVID-19 en población sana.

La seremi (s) de Salud, Dolores Romero, recorrió el punto de inoculación instalado en el estadio Tierra de Campeones de Iquique donde compartió con los adultos que recibieron la tercera dosis antes del 15 de agosto 2021.

“Es importante que las personas sigan protegiéndose para evitar cuadros graves de la enfermedad. Además, se ha comprobado que la capacidad de defensa que adquiere el organismo con la vacuna, empieza a disminuir al cuarto mes aproximadamente y nosotros todavía estamos enfrentando al virus”, expresó Romero.

La Autoridad Sanitaria dio a conocer que, en la región de Tarapacá, hay más de 173 mil personas sin administrarse la segunda dosis y 68 mil que no han recibido la tercera dosis. “El llamado es a que vengan a los puntos de inmunización para completar su esquema de vacunación y así puedan sentirse protegidos, ya que las personas que están llegando a UCI y/o UTI son aquellas que no tienen vacunas o no han completado el proceso”, añadió.

CUARTA DOSIS

Simultáneamente, los equipos se encuentran vacunando con la cuarta dosis a pacientes inmunocomprometidos y funcionarios del área de la salud, tanto del sistema público como privado. En ambos casos, es necesario que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 10 de octubre 2021.

Esta nueva dosis también fue administrada a los residentes de los Establecimientos de Larga Estadía de Adulto Mayor (ELEAM).

