Chile y Costa Rica unidos por la conservación de las tortugas marinas

Finaliza primer viaje del proyecto binacional “Reducir la captura incidental de la tortuga laúd del Pacífico oriental en las pesquerías de espinel del norte de Chile”.

Este proyecto elaborado en conjunto entre IFOP y MarViva (Costa Rica) tiene como objetivo principal evaluar la efectividad del anzuelo circular para reducir la captura y mortalidad de las tortugas marinas presentes en Chile. El viaje que inició el 17 de enero y culminó el 24 de enero, a bordo de una embarcación de la flota espinelera que captura dorado de altura en Arica, realizó un total de 12 lances experimentales en aguas oceánicas en el paralelo 18° S y entre los meridianos 70° y 71° W. En estos lances de pesca se realizó el monitoreo biológico del dorado de altura, conocido localmente como “palometa” y de las tortugas marinas capturadas incidentalmente.

El equipo técnico de IFOP que participó en este viaje fueron la Dra. Patricia Zárate, Jefa del Proyecto de Seguimiento de Recursos Altamente Migratorios. Enfoque Ecosistémico y líder de la expedición, la bióloga marina, Ilia Cari Magíster en Oceanografía e investigadora del mismo proyecto, ambas pertenecientes al Departamento de Oceanografía y Medio Ambiente, y Oscar Contreras, Observador Científico del Departamento de Gestión y Muestreo.

La Dra. Zárate comentó “en este primer viaje pudimos constatar la presencia de dos especies de tortugas marinas asociadas a las capturas del dorado de altura, la tortuga verde Chelonia mydas y la tortuga cabezona Caretta caretta, ambas especies amenazadas de extinción en el Océano Pacífico. Estos ejemplares correspondieron a juveniles, algunos de ellos traían anzuelos en la boca y en otras partes del cuerpo, pero todos estaban vivos y fueron liberados en buenas condiciones”. Zárate añade, “los anzuelos circulares han sido exitosos como medida de mitigación para reducir la captura y mortalidad de tortugas marinas en otras partes del Pacífico debido a que se enganchan de manera más superficial provocando menos daños en comparación con los anzuelos tradicionales tipo “J”, usados comúnmente por los pescadores. Adicional a los anzuelos circulares, existen otras medidas de mitigación que serán también consideradas por este proyecto en el mediano plazo”.

La investigadora Ilia Cari, añade “este experimento es una buena oportunidad para acercarnos al sector pesquero artesanal y entregar herramientas de correcta manipulación y liberación no solo de tortugas sino de otros animales marinos, así como su correcta identificación. Adicionalmente, estamos recopilando información oceanográfica en la zona de los lances de pesca que serán asociados con las zonas de preferencia de estas especies.

El observador científico Oscar Contreras, quien también ha trabajo frecuentemente en el monitoreo de la pesca de las flotas artesanales comentó “la experiencia en el primer viaje de este proyecto ha sido de mucho provecho en lo personal ya que pude aprender técnicas nuevas como la toma de sangre en tortugas marinas. Cabe destacar que las flotas artesanales de Arica se caracterizan por ser naves de pequeño tamaño y reducido número de tripulantes ofreciendo un desafío para actividades de investigación como las realizadas en este viaje, razón por la cual Oscar resaltó la colaboración ofrecida por el patrón y los tripulantes de la nave para este proyecto.

Este proyecto, financiado con fondos del National Fish and Wildlife Foundation (Estados Unidos), tiene su motivación en la tortuga laúd, una de las especies de tortugas marinas que ha sido principalmente afectada por la captura incidental en el Pacífico, su tamaño poblacional se ha visto drásticamente reducido y como consecuencia el número de hembras que regresan a anidar a las playas no supera los 30 ejemplares. De no aplicarse medidas de mitigación y buenas prácticas de pesca, la especie enfrentará una inminente extinción en el mediano plazo.

El proyecto realizará un total de 6 viajes de pesca entre los meses de enero y marzo para probar la efectividad de esta medida de mitigación, la cual corresponde a la primera evaluación de este tipo en esta pesquería y sobre estas especies marinas.

