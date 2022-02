Se confirma visita del ministro del Interior para abordar tema migratorio y de seguridad

El delegado presidencial regional de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, informó que mañana (martes) el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, llegará a Iquique para tratar los dos temas que preocupan a la ciudadanía: migración y seguridad.

El anuncio lo realizó tras reunirse con el gremio del transporte que lideró la movilización en la región. “El ministro del Interior nos visitará mañana, acabo de conversar con él y vamos a confeccionar la agenda donde obviamente quienes están liderando este movimiento, el gremio de los transportistas, estará invitado para poder tratar estos dos temas: migración y seguridad para poder dar respuesta a lo que la ciudadanía de la región nos está demandando”.

Junto a ello, el delegado presidencial señalo que tras reunirse con dirigentes del gremio del transporte “hemos podido constatar junto a ellos que en esta manifestación, que lideraron en Tarapacá, no se ha producido ninguna situación que lamentar, no ha habido ningún detenido. Obviamente el llamado de atención de la ciudadanía respecto de los aspectos tanto migratorios como de seguridad, son los dos temas más importantes que ellos no han planteado y que como gobierno debemos abordar”.

