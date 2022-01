Pensión Garantizada Universal llegaría a 2,4 millones de personas

La Sala despachó el proyecto que crea la PGU con un gran acuerdo en general y en todas las normas que no fueron objeto de votación separada. Sin embargo, el mayor debate se concentró en los beneficios de las pensiones de reparación donde no hubo consenso en un aumento más allá de la complementación de las actuales pensiones para llegar a los 185 mil pesos.

Tras más de siete horas de debate, la Sala del Senado despachó el proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU). De este modo la iniciativa que beneficiará a un universo de más de 2,4 millones de personas quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La norma fue aprobada en general por unanimidad, así como las normas que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones. Sin embargo, a solicitud del senador Juan Pablo Letelier en nombre de senadores de oposición se solicitó la votación separada del artículo 36, pues se buscaba que quienes reciben pensiones de reparación fueran considerados de manera distinta en este proyecto.

Este punto suscitó un amplio debate y motivó incluso la suspensión de la sesión por algunos minutos mientras se trataba de alcanzar alguna fórmula que ampliara el beneficio a quienes vivieron situaciones de vulneración de los derechos humanos durante la dictadura.

No obstante, no hubo consenso en un aumento más allá de la complementación de dichas pensiones inferiores al monto establecido de $185 mil. Desde el oficialismo se recordó que “este mismo debate” se sostuvo en la Comisión de Trabajo, distinguiendo entre las pensiones Valech y Rettig y aseguraron que “creeemos sinceramente que este tema amerita un debate más profundo y separado de esta pensión garantizada universal”. Tras un tenso debate donde se criticó “la mirada casi negacionista” del Gobierno y algunos senadores de oposición hablaron incluso de una “revictimización” se aprobó la norma por 22 votos y 14 abstenciones.

En este punto hicieron uso de la palabra los senadores: Juan Pablo Letelier, David Sandoval, Felipe Kast , Ximena Rincón, Rodrigo Galilea, José Miguel Insulza, Álvaro Elizalde, Alejandro Navarro, Carlos Montes, Alfonso De Urresti, XImena Órdenes, Alejandro García Huidobro, Carlos Bianchi, Ricardo Lagos Weber, Isabel Allende y Juan Antonio Coloma.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda valoró los acuerdos alcanzados en torno a “estas transferencias a adultos mayores” y en cuanto a las leyes de reparación (Rettig, Valech y exonerados) señaló que “al abordar este tema, al igual que otro grupo de pensiones de gracia, el Ejecutivo optó por ampliar el universo de beneficiarios a más de 600 mil adultos mayores que no recibían ningún beneficio”.

Agregó que “sin duda es un tema que se puede abordar más adelante pero, en este caso, las pensiones de reparación igualmente recibirán el complemento para llegar a los 185 mil pero una nueva propuesta significaba casi un 15% del costo total del proyecto “.

En tanto, informaron la iniciativa en Sala, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Carolina Goic y la presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximera Rincón.

DEBATE

Durante la discusión de esta iniciativa intervinieron los senadores:

Carlos Bianchi: “En lo general me parece interesante que el presidente Piñera derribe lo que hizo su hermano, que no es otra cosa que ponerle lápida a la capitalización individual (…) Pero hay que decir que en el caso de la clase media esto comienza a aplicar en el mes de agosto (…). Esto es un avance y destaco lo que se hizo en el Senado que permite que tenga el finamiento”.

Carolina Goic: Estamos construyendo sobre la base de lo que fuimos capaces en el primer gobierno de la presidenta Bachelet; el pilar solidario se transforma en esta Pensión Garantizada Universal (…) La buena noticia para los adultos mayores es que la política hace su trabajo, mejoramos las coberturas, fortalecimos la institucionalidad publica (…)”.

Rodrigo Galilea: “(…) A la larga siempre íbamos a desembocar en esta PGU (…). Un sistema a través de impuestos generales, contribución obligatoria y ahorro voluntario (…) Creo que estamos yendo en el camino correcto, sé que esto será un esfuerzo económico importante, pero sin duda resuelve la necesidad de la población de más de 65 años”

Ximena Rincón: “Es un gran avance para lograr la universalidad del derecho de la seguridad social, que es un derecho humano. (…) Estamos de acuerdo, pero debemos hacer un puto sobre la perspectiva de género, porque existe amplia brecha laboral y de ahorro entre hombres y mujeres (…) pese a ello se consideran 65 años, siendo que para ellas hubiésemos esperado un esfuerzo adicional (60 años)”.

Juan Antonio Coloma: “No me cabe duda que hoy es un día muy importante para las pensiones (…). Creo que se logró consensuar un escenario, eso es lo valioso, lo que queda (…). Más de 2 millones de personas van a recibir la primera semana de febrero o 6 meses después, distintos beneficios y eso genera una lógica de justica”.

José García Ruminot: “La creación de la PGU constituye un esfuerzo importante financiado con recursos públicos para financiar el monto de las pensiones. Se continúa con una política implementada el año 2008 con el Pilar Solidario… hoy damos otro paso: la PGU, lo hacemos financiando 2/3 de ella con modificaciones tributarias que debieran significar una mayor recaudación”.

David Sandoval: “En el actual sistema hay casi 2 millones de personas que tienen cero pesos en sus cuentas… el 83,5% de los cotizantes tiene un total de menos de 20 millones de pesos y por eso la urgencia de este proyecto… no es posible que los padres terminen siendo al final carga de los propios hijos”

Carlos Montes: “Esto es un paso muy exigente y es parte de un sistema global de seguridad social que hay que reconstruir, pero hay una exclusión arbitraria de los pensionados de reparación, eso es un tema pendiente al igual que una solución para los niños en situación de discapacidad”.

Iván Moreira: “Una PGU es un paso mayúsculo para una vejez digna…nunca va a ser suficiente, pero sin embargo es un paso gigantesco en materia de pensiones. Es verdad que a muchos pensionados este proyecto solo le otorga beneficios menores, pero para otros le va a permitir ingresos nuevos”

Carmen Gloria Aravena: “Este es un esfuerzo inmenso que va a permitir que casi 2 millones de personas tenga una pensión. El costo de la vida ha aumentado muchísimo y esto viene a paliar eso. Quizás es posible trabajar temas de ahorro individual y de aporte solidario”.

Juan Castro: “Estamos apoyando un proyecto con un lindo nombre. Esta pensión va a llegar a muchos que no tienen ahorro y otros que hacen un gran esfuerzo personal por ahorrar, no lo tendrán. Espero que el próximo gobierno mejore esta ley”.

Isabel Allende: “Me encantaría que todos tuvieran una pensión digna y detrás de ello, una política de seguridad social. Con esto se asegurar un piso. Quiero destacar la primera piedra que puso la presidenta Bachelet con el pilar solidario”.

Juan Pablo Letelier: “Estamos discutiendo esto porque el presidente Piñera no cumplió su compromiso de campaña. El país necesita un nuevo sistema de pensiones que contemple lo contributivo y lo contributivo (…) Pediré que se voten algunos artículos por separado para ver las pensiones de reparación”.

Yasna Provoste: “El gobierno no quiere reformar el sistema sino consolidarlo, mantener la capitalización individual de las AFP. El discurso público fue el alza automática de las pensiones. La iniciativa que hemos presentado, estamos convencidos sí apunta a la solidaridad”.

Ricardo Lagos: “Habría esperado que luego del estallido social, el tema pensiones cambiara. Lo medular es aceptar que un cambio estructural afecta intereses. Este proyecto ayuda, nos cerca a los 250 mil de una pensión básica universal. Solo están pendientes las pensiones de reparación”.

Manuel José Ossandón: “Me pregunto por qué este proyecto no se hizo 15 años atrás…a la fuerza o no, estamos dando dignidad a mucha gente que impuso toda su vida y que tiene una pensión más baja que la Pensión Básica Solidaria…el desafío del próximo gobierno es hacer una reforma estructural”.

Alejandro Guillier: “Este aporte es la respuesta del Estado a una situación de emergencia nacional y de un fracaso del sistema de capitalización individual que no cumplió con la promesa…realizar reformas de esta naturaleza sin asegurar el financiamiento a largo plazo es más un efecto publicitario…espero que el próximo gobierno entienda que este tema sigue pendiente”.

José Miguel Durana: “Quienes reciben la Pensión Básica Solidaria van a alcanzar los 185 mil pesos y los que reciben el Aporte solidario se les va a adicionar 185 mil al 80% de más vulnerabilidad… lo positivo de este inmenso paso queda reflejado en el universo de Beneficiarios, más de 2 millones de personas”.

Felipe Kast: “Chile con el sistema de ahorro que tiene, nos permite que con impuestos generales podamos avanzar en una política como esta…el gran paso que se da es premiar el ahorro individual y al mismo tiempo tener un pilar solidario de verdad”.

Rabindranath Quinteros: “Durante más de 40 años ha habido un sector político que ha defendido con dientes las AFP y otro que se la ha jugado por cambiarlo…este será el desafío del próximo gobierno…no puedo dejar de expresa nuestra frustración porque no se pudo avanzar en una reforma integral”.

Alejandro Navarro: “El próximo gobierno deberá hacerse cargo del costo de esta ley. El mandato fue terminar con las AFP pero nada de eso pasó. La gente está desinformada porque muere el pilar solidario. El que cree que recibirá 185 mil pesos más, está equivocado porque habrá una escala”.

Claudio Alvarado: “Este proyecto lo voy a votar a favor. Mejora las pensiones actuales y las futuras. El 2018 el Presidente anunció la reforma estructural al sistema de pensiones. Se presentaron proyectos que al final no avanzaron en la tramitación. Este proyecto fue ingresado con un financiamiento responsable”.

Franciso Huenchumilla: “Le dijimos a la gente que le íbamos a dar una PGU, que todos iban a recibir 185 mil pesos al mes. Los 185 mil no es para todos porque en realidad se trata de un suplemento en el caso de tener baja pensión, pero de ser alta, sí puede obtener 185 mil frescos. Es complejo entender eso considerando universalidad y focalización”.

Juan Ignacio Latorre: “En el estallido social, muchos jóvenes salieron a protestar por sus abuelos. Valoro este proyecto pero el monto es insuficiente. Es regresiva la forma que se plantea porque los sectores más bajos solo subirán sus ingresos en menos de 10 mil pesos, y los medios, sí obtendrán el total”.

José Miguel Insulza: “Es un proyecto positivo que vamos apoyar. Lamento eso sí que aún hay letra chica. No se incluye a los beneficiarios de las leyes de reparación. Creo que se pierde la oportunidad de cerrar un capítulo, de decirle a la tercera edad que todos están incluidos”.

Luz Ebensperger: “Ciertas afirmaciones han sido imprecisas, injustas y falsas. Efectivamente el Presidente se comprometió y presentó una reforma estructural, cosa que hizo y en el Senado no ha avanzado, por lo tanto no es imputable a este gobierno el no haber cumplido (…)”.

