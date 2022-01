Protectores: Conoce tu ángel guardián si naciste en enero

Ellos nos cuidan y nos guían. Cuál es el tuyo de acuerdo al día que naciste y cómo invocarlo.

Descubre cuál es tu ángel si naciste en el mes de enero:

28 de diciembre al 1 de enero: NEMAMIAH.

Procura el entendimiento de la misión de nuestra vida de acuerdo a las experiencias a vivir, es decir, con las personas que están atadas de forma kármica, los anteriores y los nuevos según el plan de vida. Concede prosperidad gracias a una mente clara y conocimiento necesario para conseguir sus propósitos.

2 al 6 de enero: YEIALE.

Otorga fortaleza mental para afrontar situaciones difíciles sin dejarse dominar por los sentimientos. Tienden a la justicia y sabiduria, aportan soluciones lógicas a toda clase de problemas o circunstancia. Brinda franqueza y mente lógica

7 al 11 de enero: HARAHEL.

Proporciona una inteligencia activa, positiva y equilibrada de forma adecuada que hará que todo funcione como debe. Esta riqueza intelectual obliga a la trasmisión, a la comunicación del conocimiento, sino seremos victimas de estancamiento. Concede comprensión de los hijos con sus padres

12 al 16 de enero: MITZRAEL.

Quienes sufren a causa de los celos o las persecuciones de las personas que quieren, deberían solicitar la influencia de Mitzrael. Eso sí, la condición es clara: la persona que se somete a la tutela de este ser angelical debe aceptar que la relación mejore o se termine para siempre. En cualquier caso, la persona sabrá rectificar sus errores y aceptará que las experiencias modelan la personalidad. Una vez que se haya estabilizado afectivamente, este ser alcanzará la madurez en todos los órdenes: trabajo, familia y sociedad.

17 al 21 de enero: UMABEL.

Quien solicita los favores de Umabel se vuelve “fanático” de los viajes de aventura, los deportes y la ecología. Además, este arcángel confiere un gran sentido de honradez y respeto por la obra ajena. Por los dones de Umabel, la persona se vuelve práctica, organizada y puntual. Los protegidos de Umabel serán capaces de grandes empresas, siempre y cuando las hayan podido organizar con suficiente anticipación. Una vida familiar simple y sin sobresaltos les complace a estas personas más que todo.

22 al 26 de enero: IAH-HEL.

A este arcángel le gusta dar a sus protegidos lo que ellos deseen, pero recién después de haber probado su fe. Lograr cualquier sueño es posible para quienes tienen la capacidad de la paciencia. El Arcángel de lo “imposible” se vale de todos los medios para conceder lo que se le pidió. Idealistas, con grandes poderes mentales, los hijos de Iah-Hel también se distinguen por su poder de concentración. Nada satisface más al patrono angélico que la generosidad desmedida.

27 de enero al 1 de febrero: ANAUEL.

Como resultado de los dones de este arcángel, las personas desarrollan una salud inquebrantable y un escudo sutil contra la maldad. Tales seres suelen ser bellos en un amplio sentido de la palabra: conocen sus armas y las usan pero sin vanagloriarse. Saben que la mano de Dios está en todo. Su personalidad no es muy flexible, se impacientan más de una vez, pero su corazón es noble y sensible. Viven el presente muy a conciencia y no saben de nostalgia ni de planes a futuro.

Doctor hc Ángel Bautista Calixto

Parapsicólogo/Consejero Espiritual

angelbautistacalixto@gmail.com

