Colegio de Periodistas llama a denunciar medios que difundan noticias falsas

Nuevamente, en Tarapacá aparecen supuestos medios de comunicación, difundiendo noticias falsas, a través de las redes sociales, ante las sucesivas “fake news” que han circulado en torno a ciertos hechos noticiosos en la región, la mesa directiva del Consejo Regional Iquique del Colegio de Periodistas de Chile hace un llamado a la ciudadanía a denunciar estas páginas y su contenido malicioso, qué solo genera alarma pública innecesaria en la comunidad.

Para el gremio, resulta preocupante que personas que deben cumplir con el rol de informar adecuadamente, difundan sin verificar supuestos hechos que no han ocurrido en la región, como lo difundido hoy por la página Punto Informativo Tarapacá: “AHORA, ´hayan´ 4 cuerpos enterrados en el sector la mula, en la comuna de Alto Hospicio, es información preliminar qué está en pleno desarrollo. En estos momentos la PDI se encuentra en el lugar para recabar más antecedentes”. Hecho completamente desmentido por la Policía de Investigaciones de Tarapacá.

Como gremio abogamos por el derecho a la información y la libre expresión. Sin embargo, estas no pueden estar supeditadas a los intereses de quienes, valiéndose de una fanpage, buscan generar alarma e inseguridad entre los habitantes de la región.

Es por ello que, atendiendo el abuso que han cometido varios de estos medios, el Consejo Regional Iquique adoptará todas las medidas necesarias para velar por la correcta difusión de los hechos noticiosos y, al mismo tiempo, resguardar la ética y el trabajo que representa nuestra profesión, sobre todo, considerando que muchos de quienes informan en estos medios no son periodistas.

Por lo anterior, hacemos nuevamente, un llamado a la comunidad a informarse por los medios de comunicación formales y no por las redes sociales, las que no están sujetas a una regulación legal, por lo que no emplean un sistema de verificación de la información a publicar.

