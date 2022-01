Craig Charles: Los ovnis definitivamente existen, vienen en todas las formas y tamaños, pero ¿son extraterrestres?

Más gente en este país cree en extraterrestres que en Dios. La mitad de nosotros cree que los extraterrestres son reales, según una encuesta de YouGov publicada el verano pasado, en comparación con el 43 por ciento que dijo a la encuestadora en 2020 que cree en un dios o en un poder espiritual superior.

La tasa entre las celebridades parece ser aún mayor. Desde John Lennon hasta Adele, muchas estrellas han hablado de su convicción de que hay vida más allá de nuestro sistema solar.

Sin embargo, pensar que es muy probable, matemática y científicamente, que debe existir otra vida en algún lugar del universo que creer historias sobre sus naves espaciales visitando la Tierra. Alrededor de una quinta parte de nosotros piensa que eso ha sucedido, como el cofundador y guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards y el cantante Robbie Williams entre ellos.

En 1968, Richards dijo que le habían informado de manera confiable que su casa, Redlands en West Sussex (donde, coincidencia o no, había sido arrestado por la policía en una redada antidrogas el año anterior) era un lugar de aterrizaje para ovnis. “He visto algunos”, dijo el guitarrista de los Rolling Stones. «Creo que existen».

En 2008, el cantante Robbie Williams anunció que tenía la intención de renunciar al estrellato pop para convertirse en ufólogo a tiempo completo, y el autor Jon Ronson lo acompañó a una convención en Nevada, donde la gente explicó sus afirmaciones de haber sido abducidos por extraterrestres.

Quizás los dos músicos estarán entre los espectadores de una nueva serie de Sky History TV presentada por otra celebridad creyente. En Craig Charles: conspiraciones OVNI, el actor de Red Dwarf y BBC Radio 6Music DJ se une a la periodista espacial Sarah Cruddas para presentar nueva evidencia sobre algunos de los supuestos encuentros con ovnis más desconcertantes de los últimos tiempos.

“Es difícil no pensar, ‘Bueno, ¿qué hay ahí fuera?’”, dice Charles, un entusiasta de los ovnis desde hace mucho tiempo. Y por su parte, Cruddas, que estudió astrofísica en la Universidad de Leicester, cree que deberíamos dejar de pensar en los ufólogos como excéntricos.

“Ese estigma debe desaparecer porque apenas estamos comenzando a arañar la superficie de lo que existe”, dice.

“Necesitamos tomarnos en serio los avistamientos, particularmente de testigos creíbles, incluso si no podemos explicarlos. Ahora que estamos empezando a darnos cuenta de cuánto más hay en el universo, el tema se está volviendo menos una broma”.

La pareja examina la evidencia detrás de casos notorios, incluyendo imágenes filtradas del Departamento de Defensa de EE.UU. de fenómenos aéreos no identificados cerca de buques de guerra estadounidenses frente a la costa de California en 2004.

Este fue uno de los incidentes que llevó al Pentágono a admitir el año pasado que no tiene explicación para muchos otros vistos por pilotos militares a lo largo de los años. Con todos menos uno de los 144 informes desde 2004 sin explicación, el gobierno de EE.UU. no descarta la posibilidad de que se tratara de naves extraterrestres.

El programa de televisión también analiza ejemplos británicos, como luces inexplicables vistas por personal militar cerca de Rendlesham Forest en Suffolk en 1980, y el relato de un oficial de policía sobre un OVNI sobre Todmorden en Yorkshire el mismo año.

«Si bien nunca llegamos al punto de decir ‘los extraterrestres existen’ en esta serie, definitivamente existen fenómenos aéreos inexplicables», dice Charles. I.

“Vienen en todas las formas y tamaños: en forma de pirámide, en forma de boomerang, en forma de barril, en forma de plato. Algunos de ellos pueden volar y otros pueden nadar bajo el agua. Viajan a velocidades vertiginosas de 3,000 mph, se detienen en un alfiler y cambian de dirección. Toman rutas de vuelo que los humanos no podrían manejar. Si se trata de drones, robots o un grupo avanzado de una nación alienígena, nadie lo sabe. Pero existen”.

El profesor de la Universidad de Auckland, Richard Easther, que se especializa en la física del universo primitivo, articuló un punto el año pasado que muchos encuentran difícil de responder. Si los seres extraterrestres tuvieran la tecnología para llegar a la Tierra y gastaran la gran energía para hacerlo, «¿por qué vendrían aquí y luego volarían en círculos como una especie de extraterrestres de carreras?»

Si bien trata el tema con seriedad, está claro que parte del papel de Cruddas en el programa también es moderar el entusiasmo innato de Charles de vez en cuando.

En un momento, dice: “Lo que pasa con algo tan extraordinario es que tenemos que buscar todas las explicaciones más lógicas. Sigo pensando que esto puede ser explicado por la ciencia”.

En nuestra entrevista, admite: “No, no diría que hemos descubierto extraterrestres. Pero lo que diría es que hemos encontrado cosas que no podemos explicar… Creo que algún día la explicación serán los extraterrestres. Sería deprimente si la respuesta no fueran extraterrestres porque eso significaría que estamos solos. También significaría que somos la cosa más inteligente del universo, ¡lo cual es aterrador! El universo también es demasiado hermoso para que solo lo sea para nosotros”.

Sin embargo, es mucho más que una aversión humana natural al aislamiento lo que le da esta fe. «Sabemos que hay un montón de candidatos para una vida quizás simple dentro de nuestro propio sistema solar muy promedio, en lugares como Encelado, Europa, Marte, incluso en los conductos de ventilación de Venus», dice Cruddas.

“Creo que es justo decir que en las próximas dos décadas responderemos a la pregunta: ¿estamos solos o no? En términos de vida microbiana en otras partes de nuestro sistema solar, se trata de cuándo, no de si”.

En cuanto a las posibilidades de encontrar vida inteligente, Charles admite que siempre habrá escépticos de los ovnis. “Podrías poner a un extraterrestre en las noticias de las seis, y la gente que no cree pensaría: ‘Ese es solo un tipo con traje’”, dice. Pero quiere que la gente vea que “no hay nada de malo en cuestionar”.

“Si estás interesado en los ovnis, ¡ya no tienes que sentirte como un chiflado!”

Craig Charles: conspiraciones OVNI comienza en Sky History el martes 11 de enero a las 21:00 horas.