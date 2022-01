Importante reconocimiento Internacional a gestora de campaña “Tratando la Psoriasis”

La doctora chilena Claudia de la Cruz fue elegida Secretaria del International Psoriasis Council. Es la primera vez que esta comunidad de médicos expertos -la más grande a nivel mundial dedicada a mejorar la salud de pacientes con Psoriasis- nombra a una profesional no perteneciente a Europa o América del Norte para desempeñar este cargo, el cual será asumido por la dermatóloga y directora de Clínica Dermacross a partir de enero de 2022.

Este es el organismo de mayor prestigio mundial en el estudio de la Psoriasis. Fundadora de Clínica Dermacross en el 2010, estudió medicina en la U de Chile y se desempeñó durante 13 años como Profesora en la Universidad Católica, para luego fundar Clínica Dermacross. Representa a la región de latinoamérica en diferentes organismos internacionales, como el Global Psoriasis Atlas, PsoProtect, Skin Inflammation & Psoriasis International Network.

Anteriormente de la Cruz fue parte de la inédita investigación que dio vida a un Mapa de Incidencia de Psoriasis en Chile, de vital importancia en la entrega de estadística de la enfermedad en nuestro país, datos que permiten que se puedan tomar medidas públicas en torno a cobertura y tratamiento a esta patología que afecta a entre 180 y 200 mil personas en nuestro país.

Todo este esfuerzo de la doctora Claudia de la Cruz por visibilizar la realidad de la psoriasis en Chile y dar acompañamiento a sus pacientes, -sumado a tantas otras acciones dentro de su indiscutida trayectoria profesional- fue reconocido por la comunidad médica internacional, siendo elegida con Secretaria de la International Psoriasis Council, comunidad a la que pertenecen más de 100 expertos en psoriasis de diferentes partes del mundo, cuyo principal objetivo es difundir la realidad sobre esta enfermedad y ayudar a los dermatólogos a desarrollar experiencia en el manejo de la patología.

En Chile, la noticia fue recibida con gran orgullo tanto por el equipo de “Tratando la Psoriasis”, el staff profesional de Clínica Dermacross (de la cual De la Cruz es directora) y la comunidad de dermatólogos.

La doctora de la Cruz pertenece desde hace más de 10 años al International Psoriasis Council (IPC). Esta experiencia, a su juicio, le ha permitido representar la realidad y necesidades de países “no desarrollados”. “Eso implica países en Latinoamérica, Medio Oriente, Asia, países que no están dentro de América del Norte y de Europa, que es donde más data e información existe sobre la Psoriasis”, explica la profesional.

“Por lo tanto, cuando me reconocieron y me nombraron como secretaria del organismo, fue un profundo orgullo no solo por mí, sino que también por mi país y por la región, porque nunca antes un dermatólogo -que no fuera perteneciente a Europa o América del Norte- había sido considerado en un cargo para ser miembro del comité ejecutivo del International Psoriasis Council (…) me pone como desafío dejar muy bien el nombre, primero de la mujer, segundo, de Chile, y tercero, de Latinoamérica”, asegura.

Por su parte, el doctor Cristián Vera Kellet, presidente de la Sociedad Chilena de Dermatología (SOCHIDERM), destacó la importancia y orgullo de que uno de los miembros del gremio haya sido seleccionada como miembro del comité ejecutivo del IPC. “Para la Sociedad Chilena de Dermatología y Venereología, representa un gran orgullo que una de nuestras socias sea parte de este gran organismo internacional… confiamos en que la Dra. de la Cruz realizará un excelente trabajo a partir de enero 2022, y como directorio estaremos disponibles para lo que ella necesite. Con su entrega y compromiso incondicional de años para el tratamiento y manejo de pacientes con psoriasis, pone en alto el pie de Chile para tan importante misión y logro”, puntualizó Vera.

Finalmente, el presidente de SOCHIDERM depositó toda su fe en los beneficios y aportes que el nuevo rol internacional de la doctora de la Cruz generará en la realidad de la psoriasis a nivel global: “Como Presidente estoy convencido de que la experiencia, conocimiento y desarrollo profesional de la doctora será un gran aporte en el desarrollo de las políticas y formación de otros médicos que van en directo beneficio de todos los pacientes alrededor del mundo que padecen psoriasis”, concluyó.

Sobre la International Psoriasis Council

Fundada en 2004 como una organización sin fines de lucro con sede en los EE.UU, la International Psoriasis Council (IPC) es una comunidad de médicos expertos que trabajan para mejorar la salud de las personas con psoriasis en todo el mundo.

Basados en el llamado de la Organización Mundial de la Salud a capacitar a los médicos para que atiendan mejor a los pacientes con psoriasis, la IPC se enfoca en ayudar a los dermatólogos a desarrollar experiencia en el manejo de la psoriasis. “Creemos que los pacientes con psoriasis, sin importar dónde vivan en el mundo, sin importar cuán complejos sean sus síntomas, deben tener acceso a la mejor atención disponible para ellos y que, en última instancia, es posible un mundo sin psoriasis”, destacan como visión, desde su web www.psoriasiscouncil.org. Como misión, se comprometen en “mejorar la atención a las personas con psoriasis en todo el mundo, a través de la educación, la investigación y la defensa”.

Campaña tratando la psoriasis

Puedes seguir la campaña #TratandolaPsoriasis en Instagram y Facebook en @tratandolapsoriasis y encontrar información actualizada y de calidad en www.lapsoriasis.cl. Por estas vías se estará informando en los próximos días como poder optar a recibir gratuitamente uno de los libros “Tratando la Psoriasis”.

La Doctora Claudia de la Cruz, por su parte, es, médico cirujano de la Universidad de Chile con especialidad en Dermatología y Venereología, y a la fecha ha desempeñado cargos como Directora del International Psoriasis Council, Delegada de Skin Inflammation and Psoriasis International Network y Coordinadora Regional para Latinoamérica del Global Psoriasis Atlas, entre otros.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr