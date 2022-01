Conozca como denunciar el extravío de un familiar

Anualmente, la PDI investiga sobre 8.000 casos de presuntas desgracias en todo el país. Si bien la mayor parte de los casos se concentra en menores entre 9 y 17 años, estas situaciones tienen como protagonistas a personas de todas las edades.

En todos los casos, una denuncia oportuna contribuye a contar con mejores resultados de la investigación, como asimismo, entregar a la policía información detallada sobre las características de las personas, red de contactos y hábitos.

En caso de extravío de un niño, niña o adolescente que se encuentre en un lugar de mucha afluencia de público, sobre todo en playas o en época de compras navideñas, es hacer lo siguiente:

• Tener muy claro, cuáles son las prendas con las que viste el menor, zapatos, características de la prenda y colores, textura, marcas, polera o pantalones, calzado, entre otros. Si fuese necesario sacar una fotografía antes de salir de casa.

• Nunca perder de vista al menor de edad, debido a la capacidad de distracción de los pequeños en lugares concurridos, podría generar un inminente extravío.

• Enseñar a los niños a una edad temprana, los números telefónicos y nombres completos de sus padres. Como también, colocar en su muñeca o en sus prendas de vestir o collar, los datos necesarios para poder ubicar al adulto responsable.

• Enseñar cómo deben actuar los niños cuando no se encuentran con personas conocidas, deben quedarse en el lugar y demostrar cuales son las personas encargadas de la seguridad del recinto, con la finalidad de que no hablen con personas ajenas.

• En caso de que el menor se haya extraviado, se debe concurrir de inmediato a la Unidad Policial más cercana, para interponer la debida denuncia por Presunta Desgracia, y no esperar 24 a 48 horas de sucedido el hecho.

