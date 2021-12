Kimberly-Clark nombra a Leandro Gottlieb como nuevo Country Manager para Chile

La empresa multinacional de productos esenciales anunció la llegada del nuevo ejecutivo en reemplazo de Ana Beatriz Franco, quien asumió un nuevo desafío regional en la compañía.

Kimberly-Clark, empresa multinacional de productos de cuidado personal presente en más de 175 países que incluye marcas como Huggies, Kleenex, Scott, Kotex y Plenitud, nombró a Leandro Gottlieb como nuevo Country Manager para los desafíos de la empresa en Chile.

Gottlieb, quien asumió su nuevo rol en octubre de 2021, es oriundo de Brasil y es administrador de empresas, MBA de la Fundación Getulio Vargas de Brasil y de la Universidad de Chicago en Estados Unidos.

Ha desarrollado su carrera en empresas de consumo masivo y, tras 15 años en la compañía Diageo, en 2018 se unió a Kimberly-Clark como Gerente de Ventas para Cuentas Globales y Canal Moderno en Brasil, posición en la que logró establecer un nuevo modelo de negocio para el canal moderno, principalmente con el desarrollo de la fórmula cash and carry. En febrero de 2020 asumió la posición de director de Ventas para el mercado de Perú, con el desafío de reestructurar el equipo comercial y el go to market en el país, además de potenciar la relación estratégica con clientes clave. Bajo esta posición logró ampliar la cobertura de los productos de Kimberly-Clark en Perú.

“Es un gran desafío asumir la posición de Country Manager en Chile. Es un mercado con un gran potencial de desarrollo y crecimiento para Kimberly-Clark, por lo que mi gestión estará enfocada en seguir haciendo crecer nuestras marcas; desarrollar innovaciones, canales y modelos de negocio para poder entregar los mejores productos esenciales a nuestros consumidores y clientes. Seguiremos trabajando por en línea con los valores de Kimberly-Clark y entregando un mejor cuidado para un mundo mejor”, asegura Gottlieb.

Leandro Gottlieb llega a Chile luego que su antecesora, Ana Beatriz Franco, asumiera un nuevo rol en la multinacional como Líder del Clúster Andes, que reúne a los mercados de Chile, Bolivia y Perú. Con esto, Kimberly-Clark continúa desarrollando el talento femenino.

