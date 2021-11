Liam Neeson regresa a la acción en la película “Riesgo bajo cero”

Filmada en una de las ciudades más frías de Canadá, la película cuenta también con la actuación de Laurence Fishburne de Matrix. Se estrena este jueves 25 de noviembre en salas de cine del país.

Junto con incursionar en dramas aclamados, el actor irlandés Liam Neeson se ha convertido en un ícono del cine de acción, en un hombre rudo que sortea peligros y amenazas con tanto ingenio como desgaste físico. “Riesgo bajo cero” se suma a la lista de aplaudidas películas de género que ha protagonizado el actor de “La lista de Schindler”.

“Riesgo bajo cero” comienza cuando una mina de diamantes ha colapsado dejando atrapados a un grupo de mineros en una región lejana y helada de Canadá. Como parte de un equipo contratado para rescatarlos, el experimentado conductor de una quitahielo emprende un rescate imposible, teniendo que luchar contra una carretera helada, contra las aguas que están descongelándose y contra una amenaza que no ve venir.

La dirección corre por cuenta de Jonathan Hensleigh, especialista en thrillers de acción conocido por ser el guionista de “Armageddon” y el director de cintas como “El castigador” y “Mata al irlandés”. El elenco también cuenta con las actuaciones de Laurence Fishburne (“Matrix”), Amber Midthunder (“Fargo”) y Holt McCallany (“Mindhunter”).

Hensleigh: “He leído todo sobre el caso de Chile”

Además del accidente de la mina chilena San José, una de las inspiraciones que tuvo Hensleigh para escribir el guion de “Riesgo bajo cero” fue “El salario del miedo” (1953), cinta francesa de Henri Georges Clouzot que en 1977 contó con un remake dirigido por William Friedking.

“Soy un gran fan de esa película”, reconoce Liam Neeson. “Cuando me enviaron el guión, lo encontré completamente interesante. Creo que los grandes camiones Kenworth son las estrellas de la película. Estoy familiarizado con el hielo y la nieve. He hecho algunas cosas con eso, pero conducir estos camiones Kenworth es distinto. Hubo un hombre que me llevó por las calles de Winnipeg en esta cosa y me dijo, ¿quieres intentarlo? Dije que sí, pero no en las calles, ¿podemos hacerlo en el patio de recreo de donde estaba nuestro pequeño estudio? La sensibilidad de estos monstruos, la delicadeza de cambiar de marcha y aprender a aplicar presión en el pie para frenar y esas cosas fue muy intrigante”.

El actor interpreta a Mike, un camionero que se ocupa de su hermano Gurty (Marcus Thomas), veterano de guerra que ha sufrido una afasia cerebral. Son contratados por Goldenroad (Laurence Fishburne), quien conducirá un segundo camión. El tercero estará a cargo de Tantoo (Amber Midthunder), una chica de origen indígena que tiene a su hermano atrapado en la mina. La acompaña Varnay (Benjamín Walker), quien representa a la compañía que sufrió el accidente.

Sobre la preparación de su personaje, Laurence Fishburne opina: “Realmente no tuve que prepararme tanto para esto, quiero decir que fue bastante armado. Nuestro director hizo todo el trabajo pesado, conocía este mundo íntimamente, solo compartió las cosas que necesitaba saber. Fue una oportunidad de trabajar con Liam Neeson. Me gusta este tipo de personajes”.

Juntos se potencian en una película que tuvo sus obstáculos naturales. “Filmamos en Winnipeg, una de las ciudades más frías de Canadá con una población de 500 mil habitantes, un lugar muy frío”, destaca Hensleigh. “Y el equipo de producción ya sabía qué era filmar allá, por esta razón sabían cómo cuidar las cámaras y el resto del equipo. Originalmente planeábamos filmar la película en Rumania, en una pista de hockey y cambiar todo el fondo con CGI. Pero esta idea se vino abajo cuando nos enteramos que realmente podríamos llevar camiones sobre un lago y que todo saldría bien, entonces dijimos: bueno, hagámoslo ver real”.

Para el director, el caso de los mineros de nuestro país fue una gran inspiración. “El evento de Chile es de los más recientes, la situación de los mineros chilenos estuvo más cerca de una situación claustrofóbica, lo que yo buscaba era una situación donde, sí, mis personajes quedaran atrapados, el techo colapsando sobre ellos, pero que aún así pudieran caminar y moverse un poco. He leído todo sobre el caso de Chile, pero también sobre otros 10 accidentes parecidos, desafortunadamente es un desastre muy común cuando se trabaja con minas”.

Reparto: Liam Neeson, Laurence Fishburne, Amber Midthunder, Holt McCallany, Matt McCoy, Martin Sensmeier, Matt Salinger. BF Distribution.

