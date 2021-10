SernamEG Tarapacá difundió información del autoexamen en Cesfam Guzmán de Iquique

En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el equipo de la OIRS, el Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, junto a la directora regional de SernamEG y profesionales del Consultorio Cesfam Guzmán de Iquique, repartieron información a mujeres sobre el autoexamen, chequeos médicos y recomendaciones para prevenir esta enfermedad.

Un recorrido que comprendió las zonas de atención de las funcionarias del recinto médico, salas de espera y de maternidad, instancia que sirvió para explicar a las mujeres y comunidad presente, la necesidad de estar alerta ante posibles cambios físicos o anomalías en sus mamas.

La autoridad regional de SernamEG, Natalia Currín Aracena, señaló que esta activación presencial sirvió mucho para tener un contacto directo y explicar con las profesionales del Cesfam Guzmán, la importancia de los exámenes durante el año.

“Hacer un llamado a las mujeres de Tarapacá a no descuidarse, ni postergar su salud y estar atentas todos los días para prevenir esta enfermedad, acercarse a sus recintos médicos más cercanos para recibir la orientación respectiva ante cualquier duda o consulta. Agradecer a los equipos médicos del Cesfam Guzmán, por su grato recibimiento y por sumarse a esta campaña en el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama”, refirio.

Karen Benavides, referente del programa Salud, Sexual y Reproductiva de la Mujer del Cesfam Guzmán de la ciudad de Iquique, indico que “es importante generar conciencia para el cuidado y prevención del cáncer de mama, porque es una patología muy frecuente, por lo que les enseñamos a las iquiqueñas a examinarse. Además de que pueden consultar con la matrona asociada al Papanicolaou y las mamografías que requieran, derivaciones o controles. Tenemos horas bien frecuentes para las mujeres en ecografías y en ese sentido ellas solo deben acudir a su Cesfam si notan alguna urgencia en las mamas”.

Sara Pizarro de Iquique, calificó la entrega de material como muy explicativo y positivo, sosteniendo que “me pareció muy bueno porque es necesario que las mujeres y también los hombres se hagan el autoexamen, ya que a mí me detectaron esta enfermedad a tiempo cuando la identifiqué en mi cuerpo. El llamado que le hago a las mujeres es que no esperen a última hora y estén alerta, para evitar cualquier complicación. Yo estoy muy agradecida de mi consultorio porque me ayudaron mucho desde el primer momento y todo fue muy rápido para recibir la atención requerida y recuperarme”.

Opinión parecida entregó Milena Ahumada, quien manifesto que “es muy importante y oportuno, porque hay muchas mujeres que no sabemos hacernos el autoexamen, por lo que la información es muy relevante para nuestra salud y en especial en pandemia”.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Reddit Viber Print Tumblr