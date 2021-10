Myriam Hernández comienza con éxito total su gira por Estados Unidos

En su primer concierto, Myriam Hernández la artista más importante de América fue reconocida por el Senado de la ciudad de Connecticut por su labor cultural y en pro de los Derechos Humanos.

El pasado viernes, Myriam Hernández dio inicio a su esperado Sinergia Tour en la ciudad de Connecticut, Estados Unidos. A este concierto, le siguieron los exitosos shows realizados durante el reciente fin de semana en las ciudades de New Jersey, Westbury y Manhattan, en el estado de Nueva York, donde la artista romántica más célebre en la escena latina internacional, se reencontró con sus seguidores. En todos estos conciertos, absolutamente sold out, la artista hizo gala de su talento, sensibilidad y energía, recibiendo el cariño y los aplausos de su público que disfrutó y se emocionó con cada una de sus canciones.

Fue precisamente en el Centro The Bushnell en Hartford, Connecticut, donde el senador Julie Kushner del 24º distrito y la secretaria de Estado Denise W. Merrill le otorgaron a Myriam Hernández un reconocimiento por su labor y defensa a los derechos humanos y apoyo cultural a la comunidad latina en Estados Unidos. En esta ocasión, además el senador destacó la importancia de que una artista de la talla de Myriam Hernández los visitara en su ciudad.

En este debut sobre los escenarios luego de la cuarentena y las restricciones a los eventos masivos, Myriam Hernández estuvo acompañada de su staff compuesto por 24 personas, más una espectacular puesta en escena que maravilló a todos los asistentes. “Un hombre secreto”, “No te he robado nada” y “El hombre que yo amo” y “Herida”, junto a sus recientes hits “Hasta Aquí” y “Te Amo Ti quiero”, fueron algunos de los temas que la artista interpretó con la complicidad de sus fanáticos que corearon cada una de sus letras.

El exitoso Sinergia Tour de Myriam Hernández, continuará con conciertos en The Lynn Auditorium, Lynn, Massachusetts, el viernes 15 de octubre; Santander Performing Arts Center Reading, Pennsylvania, el sábado 16; Sathmore Music Center en Maryland (Washington), el domingo 17; James L. Knight Center, Miami, Florida, el viernes 22; Osceola Performing Arts Center, Orlando, Florida, el sábado 23 y el domingo 24, en Straz Center for The Performing Arts, Tampa, Florida.

Posteriormente, se presentará en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico, el 30 de octubre; en el Teatro Nacional de Santo Domingo, República Dominicana, los días 5 y 6 de noviembre; en La Macarena, Medellín, Colombia, el 20 de abril y en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, el 29 de abril de 2022. En Chile, en tanto, Myriam Hernández realizará su esperado concierto el sábado 11 de junio de 2022 en el Movistar Arena.

Share Tweet Share