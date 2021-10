Llegan mascarillas Deysa Kids: máxima protección con entretenidos diseños para los pequeños

Certificadas y con una alta barrera de protección, las nuevas Deysa Kids de Deysa Care están diseñadas para ayudar a prevenir el contagio por bacterias y virus.

A medida que la pandemia continúa, hemos aprendido más acerca del virus y cómo protegernos de él. Medidas como el distanciamiento social, el proceso de vacunación, lavarse las manos o la mascarilla han sido fundamentales para evitar el aumento de casos.

El coronavirus puede propagarse cuando la gente tose, respira, estornuda o inclusive habla. Al adoptar medidas como el uso de mascarilla evitamos que el virus llegue a otras personas, esto se da incluso con las personas que se sienten bien y no presentan síntomas, pero que pueden estar contagiadas y no saberlo. Hoy, las mascarillas siguen siendo una herramienta muy útil y simple para protegernos del COVID-19, especialmente para los niños que aún no reciben su vacuna.

Es por esto que las mascarillas Deysa Kids de Deysa Care están diseñadas para proveer una alta barrera para fluidos y materiales particulados, ayudando a prevenir el contagio por bacterias y virus a través de la secreción nasal y saliva, siendo efectiva en períodos de resfrío y en ambientes contaminados. Además de esto cuentan con entretenidos diseños y alternativas para los más pequeños: Arcoíris; Panda celeste y blanco; Astronauta; Conejita y Celeste.

Actualmente, Deysa Care está disponible en https://www.deysacare.com/y a través de plataformas y tiendas como Rappi, Cornershop, Mercado Libre, Lider, Linio, entre otros.

