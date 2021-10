Manifestación nacional en repudio al rechazo de Ley de Cultivo Seguro de cannabis

Esta mañana, pacientes, usuarios medicinales de cannabis y organizaciones sociales, se manifestaron en Santiago, Valparaíso, Arica, Temuco, Concepción, Coquimbo, Iquique, San Felipe, Quillota, Chillán, Puerto Montt y Concepción, por el rechazo de la Ley Rodrigo Barraza, ex Ley Cultivo Seguro, en la Comisión de Salud del Senado esta semana.

Durante esta mañana, pacientes y usuarios medicinales de cannabis más organizaciones sociales, se manifestaron en distintas ciudades del país para manifestar su indignación ante el rechazo de la Ley Rodrigo Barraza, ex Ley Cultivo Seguro, en la Comisión de Salud del Senado el 5 de octubre. El proyecto fue despachado así con un informe negativo a la Sala de la Cámara Alta para ser discutido en una próxima sesión ordinaria.



En Santiago la convocatoria alcanzó a cientos de personas que se reunieron en los alrededores del Ex Congreso Nacional para caminar pacíficamente hasta Plaza de Armas. En el punto de encuentro entregaron sus testimonios pacientes y usuarios que han sufrido la persecución de las policías y el Ministerio Público, como el caso del profesor de Doñihue que estuvo un mes preso en la cárcel de Rancagua por cultivar tres plantas con la indicación de su médico tratante.

“Fue una injusticia lo que viví. Estuve 15 días incomunicado, sin derecho a hablar con mi abogado ni mi familia. Me sentí más protegido por los internos que por los gendarmes. Esa es la pesadilla que el estado me hizo vivir, al frente de mi casa trafican y no les hacen nada. Gracias a Ana María Gazmuri, y a mi familia que me apoyaron y me sacaron de ahí. No debemos bajar los brazos, vamos a seguir con esta lucha”, dijo Nicolás Bustamante.

En la actividad liderada por organizaciones activistas por los derechos de usuarias de cannabis, como Activismo Cannábico Chile, Movimental y Dispensario Nacional, también participó la fundadora de Fundación Daya, Ana María Gazmuri.

“Hoy estoy dando un paso adelante para tratar de llevar esta lucha al Congreso porque desde la vereda ciudadana hemos hecho todo, qué más nos queda, ¿tenemos que esperar lamentar más muertes, más familias traumatizadas, más vidas quebradas? No es tolerable”, dijo Ana María Gazmuri, entre aplausos de los manifestantes.

“A pesar de tantos años de lucha y de dar a conocer nuestra realidad, hoy día seguimos enfrentando una crisis de derechos humanos de las usuarias y usuarios de cannabis de nuestro país. Hemos sido estigmatizados, perseguidos, criminalizados y encarcelados. No podemos seguir tolerando más víctimas, no es admisible que después de tres años de dormir en la Comisión de Salud del Senado la Ley Rodrigo Barraza, ex Ley Cultivo Seguro, haya sido rechazada, por la Derecha más el voto Demócrata Cristiano de Carolina Goic. Quien vote en la Sala en contra del proyecto, está votando a favor de que los pacientes y usuarios de cannabis sean encarcelados, ni más ni menos. De eso se trata esta ley”, agregó.

El rechazó del proyecto fue por tres votos contra dos: rechazaron Ena Von Baer (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Carolina Goic (DC). Votaron a favor los senadores Guido Girardi (PPD) y Rabindranath Quinteros (PS). Cabe mencionar que esta votación estaba pospuesta desde mayo del 2018, tras ser aprobada por amplia mayoría (88% de los votos) en la Cámara de Diputados.

Además, en nuestra Región la regularización del Cannabis incluye el autocultivo, como en Argentina donde ya están legalizados los cultivos personales y colectivos, así como también en Perú.

Por su parte, la activista y directora de Dispensario Nacional, Valeska Frías, destacó la importancia de contar con una regulación integral del Cannabis. “Necesitamos avanzar a una regulación integral del Cannabis en Chile, que represente la realidad de nuestro país, donde más de 4 millones de personas se reconocen como consumidores y donde la cultura Cannábica está avanzando a pasos agigantados. No podemos permitir que existan más casos como el de Rodrigo Barraza, ni más presos por plantar, ¡no al castigo sí al cultivo! contra el narcotráfico, sigamos cultivando nuestros derechos”.

“Somos pacientes, no delincuentes”, gritaba la multitud que con pancartas y lienzos avanzó pacíficamente hasta Plaza de Armas, recibiendo el apoyo de transeúntes.

