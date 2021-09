Iquique: Alcalde Soria asegura que desalojo de migrantes solo traslada el problema a otros lugares

Jefe comunal plantea que el foco del problema sigue estando en el descontrol fronterizo.

Luego de ser informado del inicio del proceso de desalojo de la Plaza Gerardo Poblete o Plaza Brasil, el alcalde Mauricio Soria Macchiavello, tal como estaba coordinado, ordenó que personal de la Dirección de Aseo y Ornato ingresara al lugar para retirar desechos y proceder al cierre de este espacio con el fin de comenzar las tareas de recuperación del mismo.

En total, fueron siete camiones con una capacidad de 8 metros cúbicos cada uno y dos del tipo ¾ los utilizados para retirar los escombros que quedaron en este espacio público, labor en la que se desplegaron 82 trabajadores municipales.

DESCONTROL FRONTERIZO

Sin embargo, el jefe comunal iquiqueño manifestó su preocupación debido a que la falta de una planificación mayor por parte del Gobierno no permitió que este desalojo tuviera el efecto esperado: “No he sido informado de ninguna medida que se sume a este desalojo, por lo tanto, espero que esto no sea solo un levantamiento de personas y terminemos con diez plazas Brasil en toda nuestra ciudad”, lamentó Soria Macchiavello.

En ese mismo sentido, el alcalde enfatizó que el Gobierno sigue transformando a la comuna en una auténtica “Zona de Sacrificio”, pues un desalojo como el realizado en Plaza Brasil sólo distrae del verdadero foco de atención: el grave descontrol fronterizo. “Tenemos antecedentes de que cientos de personas siguen cruzando la frontera todos los días y miles están a la espera de pasar desde Bolivia a Chile sin ninguna medida efectiva que contenga esta situación. Si no se pone el foco en ese problema seguiremos sometidos a esta realidad, que daña a nuestra comunidad y a la dignidad de quienes ingresan al país sin saber quienes son”, aseveró el alcalde de Iquique.

Finalmente, Soria Macchiavello reafirmó que el pleno del Concejo Municipal de Iquique ya ofició a la Cámara de Diputadas y Diputados para que se cree una Comisión Investigadora que aborde la Crisis Migratoria. “Además, insistiremos ante todas las instancias que sea necesario para que se habilite un albergue humanitario que dé una solución integral a las vecinas y vecinos de la comuna y garantice un control sanitario y migratorio a quienes ya están en nuestro país”, aseveró.

Share Tweet Share