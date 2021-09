Gobernador de Tarapacá presentó recurso de protección contra Presidente Piñera por crisis migratoria

La acción legal se hace extensible al ministro del Interior y Seguridad Pública, ministro de Defensa, subsecretario del Interior y al jefe del Departamento de Extranjería y Migración.

Desde el Palacio de La Moneda en Santiago, el Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, notificó sobre el recurso de protección que interpuso este viernes en contra del Presidente Sebastián Piñera, por notable abandono de deberes en su calidad de Jefe de Estado, como principal responsable de la situación migratoria que vive el país y, en forma particular, la región de Tarapacá.

Durante esta mañana, la máxima autoridad regional presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago la acción legal que se hace extensible al ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado; el ministro de Defensa, Baldo Prokurica; el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; y el jefe del Departamento de Extranjería y Migración del ministerio del Interior, Álvaro Bellolio.

“La región no resiste a un presidente imprudente, que no escucha y no quiere entender la gravedad de la crisis migratoria que vivimos. Por ello, acabo de notificar personalmente la acción que interpusimos en su contra, por las graves omisiones a sus responsabilidades y deberes como jefe de estado en nuestro país”, señaló el gobernador Carvajal a minutos de entregar el oficio en la Oficina de Partes de La Moneda.

Agregó “Tarapaca se construye desde la multiculturalidad, donde el migrante, sin importar su nacionalidad, es parte de nuestra historia. Pero mientras Sebastián Piñera no se haga cargo, lo único que hará es profundizar una crisis humanitaria sin precedentes en nuestra región”.

Carvajal enfatizó, “Yo me atrevería a decir que esto es una lógica de envenenamiento a la democracia que está desarrollando Piñera. Lo que está provocando es que, como sabe que su gobierno termina y que fue un desastre, sea el próximo gobierno el que se encuentre con este conflicto y sea, la situación migratoria del país, prácticamente la agenda de los primeros dos años del nuevo gobierno”.

Plaza Brasil

Respecto al desalojo que se desarrolló en la Plaza Brasil en Iquique, a primera hora de este viernes, el gobernador Carvajal advirtió, “No existe un lugar de reubicación. Esto es parte de la ineptitud de este gobierno: toma una decisión de desalojo, pero no tiene dónde reubicarlos. Es decir, vamos a ver nuevamente, otro espacio público con esta importante cantidad de ciudadanos venezolanos”.

Puntualizó, “las autoridades comunales y regionales acabamos de ser notificados recién hoy (viernes) de esta situación. Incluso, cuando se les dice que tienen que generar coordinaciones, insisten en esta sordera y en esta soberbia, de tomar acciones sin coordinarse con el alcalde de Iquique o con el gobierno regional y comienzan a implementar medidas, no teniendo claro dónde está la reubicación”.

