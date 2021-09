Aumento de peso por confinamiento y consumo en fiestas patrias

Se nos aproximan otras fiestas patrias en pandemia, pero a diferencia del año pasado podremos salir a reunirnos con familiares y amigos, respetando el aforo. Festividad que, por supuesto, incluye el consumo de empanadas de pino, anticuchos, chicha, choripán, asados, lo que cumple con reforzar una identidad compartida. Sin embargo, estar confinados, ha tenido un impacto significativo en diversas áreas de nuestras vidas, entre ellas, la alimentaria. Si tomamos como referencia, la última versión Encuesta de Consumo Alimentario (ENCA), esta evidencia que sólo el 5 por ciento de la población come saludable.

El 95 restante requiere modificaciones importantes, solo el 70% de los chilenos llega a la recomendación de cinco porciones de frutas y verduras al día, y se presenta un elevado consumo de alcohol.

Las prácticas alimentarias y culinarias que practiquemos en estas fiestas y que son parte de nuestra identidad cultural y por lo mismo, transmitidas de generación en generación, deberán ser bien seleccionadas según estado la salud actual y que puede haber sufrido variaciones importantes dado los ultimo casi dos años de confinamiento producto del coronavirus.

Un mayor cuidado en esta selección requiere personas que cursen con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, y el resto evaluar como esta su peso para la talla, Si su dieta habitual es saludable, y si además su índice de Masa Corporal (IMC) calculado es normal, podrá disfrutar más libremente con las comidas de estas fiestas.

Sin embargo, si no es así, recuerde seleccionar alimentos horneados, y no fritos, evite el consumo de bebidas, jugos azucarados o alcohol, reemplazándolos por limonada, naranjadas con hojas de menta, hierbabuena, carnes asadas en trozos moderados, seleccionando cortes de bajo contenido de grasa.

Sobre los acompañamientos, prefiera ensaladas sin adición de mayonesas, opte por salsas como el humus (de garbanzo licuado), yogur natural con ciboulette, verduras de distintos colores, aumentando las de hojas verdes (poseen un menor contenido calórico) como la lechuga, espinaca, apio, pepino, colocar zapallitos italianos, pimentones, cebollines. Diversifique como guisos tradicionales como cazuelas, charquicán o ajiaco. Para el postre, prefiera combinación de frutas naturales, macedonia, ensalada de frutas, brochetas, etc., En suma, para no tener remordimientos o problemas de salud post fiestas, evite el alcohol o consúmalo con moderación, disfrute en familia, saliendo a caminar o bailando, ya que además de pasarlo bien cuidará de salud en momentos en que los que más se debe cuidar, porque, aunque esté en retirada, el Covid-19 sigue estando entre nosotros.

Janet Cossio H.

Académica Nutrición y Dietética

Universidad Andrés Bello

