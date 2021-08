Contra acoso sexual: Instituciones de educación superior deberán aplicar políticas y modelos de prevención

La Sala respaldó una regulación que establece que dichos establecimientos deberán contar con esos instrumentos para acreditarse. Asimismo, se busca que el eje principal de las medidas sean el respeto a la libertad y dignidad, así como la no vulneración de los principios de igualdad y de no discriminación.

Con aplausos de las representantes de la Red de Investigadoras de Chile, terminó la sesión en que la Sala del Senado aprobó con 26 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, el proyecto que sanciona el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la educación superior. Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida al Ejecutivo para su promulgación como ley.

Se trata de un proyecto que refunde tres mociones presentadas por los senadores Ximena Órdenes, Isabel Allende, Yasna Provoste, Ena Von Baer y Carlos Montes; de los senadores Juan Pablo Letelier, Ricardo Lagos y Jorge Pizarro y del senador Ricardo Lagos.

Su objetivo es “promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual”.

Cabe recordar que la Presidenta del Senado e integrante de la Comisión de Educación, Yasna Provoste se reunió con representantes de la Red de Investigadoras de Chile, quienes hicieron presente “la necesidad de avanzar en esta iniciativa que apunta a proteger y reparar a las víctimas de estas prácticas, en el ámbito de la educación superior”. Al respecto, la parlamentaria comprometió sus esfuerzos en despachar esta iniciativa.

Con todo, el texto legal experimentó cambios durante el segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, que ampliaron el ámbito de aplicación de la ley y establece una definición más detallada sobre acoso, entre otras disposiciones. Si bien, la Comisión de Educación y Cultura del Senado aprobó todas las modificaciones, en la Sala hubo quienes se abstuvieron y otros votaron en contra, pero fundados en el criterio de que dada la profundidad de las transformaciones que experimentó el proyecto debería haber un esfuerzo adicional con el fin de velar por una legislación uniforme en materia de acoso sexual en forma integral y no por áreas específicas, entre otras consideraciones.

Fue el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Jaime Quintana, quien explicó los principales cambios hechos al proyecto, explicando que se contará con una legislación que regule, prohíba y sancione el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior considerando además un modelo de prevención.

Durante el debate intervinieron los senadores Luz Ebensperger, Adriana Muñoz, Juan Antonio Coloma, José Miguel Insulza, Isabel Allende, Claudio Alvarado, Alejandro Navarro, Ximena Órdenes, Alfonso De Urresti, Francisco Chahuán, Juan Ignacio Latorre, José García Ruminot, Carolina Goic, Loreto Carvajal, Ricardo Lagos Weber, Álvaro Elizalde, Rodrigo Galilea, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes y Ximena Rincón .

Quienes votaron a favor del proyecto aseguraron que “con esta regulación se apunta evitar y erradicar conductas de acoso y discriminación de género que se han registrado en algunas casas de estudios superiores en contra mujeres”; además de prevenir que ocurran por medio de la incorporación de una política integral contra el acoso sexual que incluya modelos de prevención y sanción.

Señalaron que es un tema de la mayor relevancia y que contribuirá a consolidar el cambio cultural que necesita el país; permitirá acelerar la elaboración de protocolos en la educación superior para prevenir y sancionar el acoso; además de sancionar penal y eficazmente esas conductas.

En tanto, quienes votaron en contra o se abstuvieron, manifestaron que si bien comparten la necesidad de regular legalmente este tema, consideran que “no es una buena técnica legislativa abordar el acoso sexual por áreas sino que dada la gravedad de la conducta ésta debiera tener la misma sanción, independiente del sector en que se comete”.

ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto busca promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior.

Para ello, las instituciones de educación superior deberán adoptar todas las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, promoviendo, en particular, las relaciones igualitarias de género.

Se define acoso sexual como cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico, con independencia de si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado.

Las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que contendrá un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción, construido con la participación de todos los estamentos. Además, tendrán que contar con unidades responsables de la implementación de sus políticas y protocolos.

El proyecto señala que las instituciones que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, no podrán acceder u obtener la acreditación institucional establecida en la ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Las casas de estudios superiores tendrán el plazo de un año desde la publicación de la ley para implementar los modelos de prevención y de sanción construido participativamente.

