Gobernador Carvajal aseguro que proyectos regionales no deben generar perjuicio o resultados negativos

La autoridad visitó las obras de restauración de las fachadas del Paseo Baquedano a solicitud de los vecinos y vecinas que acusaron algunas observaciones.

Más de 637 millones de pesos y la intervención de 52 propiedades consideran las obras de restauración de fachadas del Paseo Baquedano, en el centro de Iquique, proyecto que es financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá y que la mañana de este sábado fue visitado por el Gobernador Regional José Miguel Carvajal, junto a los profesionales del Gore y el vicepresidente de la Unión Comunal Tarapacá y presidente de la Confuch, Hugo Marín.

En un recorrido que consideró una breve explicación sobre los trabajos que se están ejecutando desde abril de este año en esta zona típica, la primera autoridad de Tarapacá escuchó algunas de las preocupaciones que expuso el dirigente vecinal y que apuntan a los problemas de contaminación que genera el polvo en suspensión y a la escasa información que se les ha entregado sobre la programación de las obras.

“Los proyectos del Gobierno Regional no deben generar algún perjuicio o resultados negativos”, señaló el gobernador Carvajal, quien conoció en terreno los trabajos que está realizando la empresa contratada para ejecutar la restauración.

“Aquí hay un proyecto importante, es una obra significativa respecto a su presupuesto y lo que se busca es entregar un beneficio al turismo, a la comunidad, a los vecinos residentes, pero lo que no puede suceder, es que exista algún perjuicio y ya estuvimos acusando recibo respecto a algunas situaciones que están sucediendo en este lugar”, puntualizó.

Hugo Marín explicó que, como dirigentes y vecinos, observaron los trabajos, lo que les permitió tener una visión general. “Hoy no puede haber obras que no tengan fiscalización social, eso es fundamental, poder conectar con la autoridad, porque lo que menos pueda pasar en Iquique es que lo que haga el gobierno, lo que haga el Estado, sea recepcionado de mala manera por la comunidad”, aclaró. “Esta es una muy buena señal (la visita del Gobernador) de que esto va por buen camino y nosotros tenemos que colaborar con la autoridad para que todas estas obras se hagan de buena manera”.

Proyecto

El objetivo del proyecto es restaurar y poner en valor la calle Baquedano para contribuir al desarrollo turístico, económico y sociocultural de la comuna. El contrato contempla la intervención de 52 fachadas de la calle Baquedano y las obras consideran limpieza, pintura (previo tratamiento a la vivienda), reparación o reposición de piezas dañadas o no existentes, entre otras obras menores. Dentro de las propiedades se encuentran el Palacio Astoreca y el Museo Regional, entre otros.

“Queremos estar cerca de los vecinos, cerca de las obras del Gobierno Regional, por eso estamos aquí. Nos llevamos nuestras observaciones, debo reconocer que no estamos tan tranquilos con el desarrollo de la obra y espero que esto no sea una tónica en el futuro de los nuevos proyectos del gobierno regional, porque lo que no buscan los vecinos es que los proyectos estén mal hechos y que los resultados sean negativos”, explicó el gobernador.

