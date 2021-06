Discapacidad y paternidad: Teletón saluda a los padres en su día

En el día del padre, Teletón, junto con destacar el trabajo de los padres que forman parte de sus equipos, saluda y reconoce la labor de quienes apoyan, todos los días, la rehabilitación de sus hijos, son parte de sus logros y también de sus desafíos.

Según cifras de Teletón, cerca del 40% de los pacientes está al cuidado del padre y la madre, donde ambos estimulan y promueven una rehabilitación integral. Con amplia participación, asimismo, de abuelos, abuelas, hermanos, hermanas y tíos y tías. Y un 2% de los pacientes de Teletón, están al cuidado sólo del padre.

Según cuenta Sebastián Mardones, profesor de música de la Unidad de Terapias Artísticas y Creativas de Teletón Santiago, y guía del club de papás, los padres pueden parecer más tímidos a la hora de hablar de sus emociones o experiencias, pero herramientas como el humor les permiten romper el hielo.

“Los talleres que realiza Teletón son para compartir experiencias, contención, canalizar los sentimientos, emociones y estrés, entre otros” comenta el profesor Mardones, agregando que “en el club de padres pueden compartir experiencias de sus hijos y logros. Por ejemplo, un papá comentaba muy contento que su hijo de 5 años dejó de usar la mamadera, tremendo logro que lo llenaba de orgullo. Probablemente si lo compartiera con sus pares fuera de Teletón, no entenderían del todo su alegría. En este lugar, sin embargo, pueden decir lo que sienten”. Y, por cierto, se valora el significado de cada avance.

En los talleres, también se busca canalizar y trabajar la responsabilidad compartida en la rehabilitación y que las personas puedan hacerse cargo de sus emociones.

SUEÑO CUMPLIDO

En la comunidad de Teletón, no solo hay padres de pacientes que se alegran y participan de los avances de sus hijas e hijos, en sus procesos de rehabilitación.

También existen pacientes y ex pacientes que disfrutan de la paternidad.

Es el caso de Francisco Cayulef, con diagnóstico de malformación congénita en ambas extremidades inferiores, y destacado deportista paralímpico. Hace 4 años, su pareja y él tuvieron a Mariano Agustín.

El niño roba todas sus miradas, y gracias a que en pandemia puso una pyme de elementos deportivos para diversas disciplinas paralímpicas, puede disfrutar cada día con su hijo, jugar, cantar, e incluso bailar en redes sociales, como tik tok.

“Con la pandemia nos hemos acercado mucho más. Los tres estamos la mayor parte de los meses en casa”, cuenta Francisco.

“Mariano, es bien pelusón, muy parecido a mí, rápido para la talla, y le gusta entretenerse con sus monos. Jugamos harto con sus dinosaurios, vemos tele, nos acostamos a regalonear y me pone la silla de ruedas cuando me voy a bajar del auto”, continúa Francisco.

Sobre la decisión de ser papá, cuenta que “la discapacidad era tema, pero no quise indagar más. Si podía ser papá, sería un sueño cumplido… me dije”. Y agrega: “no poder ser papá, o que saliera con algún problema, era una preocupación. En la primera ecografía, no dijimos nada con mi pareja. Cuando supimos que todos estaba bien, fue un alivio”.

“Ser papá es una bendición y un amor que uno no dimensiona lo que puede llegar a amar a una personita que depende de uno. Para mí, ser papá era un sueño de toda la vida”, finaliza.

Teletón les desea lo mejor para este domingo, y todos los días, a quienes disfrutan y viven con todo la alegría y responsabilidad de ser papás, destacando, asimismo, distintas historias inspiradoras, que hemos conocido a lo largo de los años, en un vídeo especialmente preparado para la ocasión.

Share Tweet Share