Tarapacá: Inicio de descentralización esta en manos de ciudadanos al elegir un Gobernador Regional con visión

A pocos días de la elección del 13 de junio, donde por primera vez, la región votará para elegir a la primera autoridad, el ingeniero José Miguel Carvajal, reflexiona sobre la importancia del nuevo cargo y los beneficios de un plan de políticas públicas regional.

“Ha sido reconfortante recorrer toda la región, conversando con cientos y cientos de sus habitantes, en sus pueblos y localidades, en sus barrios y organizaciones y lo que he visto y escuchado (…) son los ejes desde donde nacerán las políticas públicas locales que los habitantes de la región necesitamos”.

“Esta figura del Gobernador Regional, elegido por la ciudadanía, es el pie inicial para lo que buscamos construir: el futuro de la región en dignidad para todos, con sentido de urgencia, inclusivo, con justicia social, igualdad, respeto y regionalista. Porque aquí está la verdadera representación de lo que la gente quiere: no quiere más de lo mismo, ni a los partidos de siempre, los ex concertación o la derecha, ni de Gobiernos que crean planes en Santiago, sin mirar la realidad local. Es la política nueva, la de los votos de la constituyente”.

“Junto al Consejo Regional (el nuevo Gobernador Regional) debera administrar los recursos asignados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Es un primer paso para la autonomía, en la asignación de prioridades y de recursos (…) Queremos una descentralización real. Hay que implementar políticas públicas regionales para descentralizar, para que Chile se gobierne desde las regiones”.

Por su formación académica y experiencia en terreno Carvajal señala que “es importante generar políticas públicas regionales, profundizando en algunas materias que no son bien establecidas por el Estado, y que obedecen a la lógica centralista. Por ejemplo, el enorme problema de viviendas en Tarapacá no podrá ser resuelto si las soluciones se toman en las oficinas del SERVIU en Santiago. Necesitamos otro tipo de trabajo en terreno, junto a las organizaciones sociales, los comités de vivienda, los municipios y los profesionales del Gobierno Regional. El Gobernador Regional sí tiene atribuciones en materia de inversión y por eso en está considerado la creación de una corporación regional de vivienda. Estas instancias deben decidir, y por eso los recursos deben estar en la región, para ser administrados más eficientemente”.

“El centralismo también se evidencia en la propia región, hoy el desafío es avanzar en una región descentralizada, no todo es Iquique, y tenemos una serie de propuestas que atienden a las zonas de rezago existentes en Tarapacá, como las caletas que están sin agua hace un mes. Es evidente que acá ha faltado una decisión y acción inmediata, muchos territorios y barrios están pidiendo atención urgente No hay soluciones fáciles, pero se pueden iniciar y acá no se han iniciado”.

“Necesitamos descentralizar y que el país confíe en sus regiones y en los nuevos gobiernos regionales. Es la única manera de colocarle más velocidad a la recuperación económica y dar una posibilidad real de desarrollo a las regiones. Santiago, no es nuestro país. Chile, somos las regiones”.

Como tarapaqueño, José Miguel Carvajal esta decidido a correr los cercos e iniciar una transformación real y profunda de la región. Es el momento de darles espacio a otros proyectos políticos en Tarapacá.

