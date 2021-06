Diputado Moraga sostiene que Cuenta Pública estuvo llena de promesas y no refiere sobre realidad del país

Durante la tarde de este martes a nivel nacional se realizó la última cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera desde Valparaíso. Por más de una hora y media la máxima autoridad del país se refirió a una serie de temas, pero a juicio de diputado Rubén Moraga “es una cuenta pública llena de promesas y no da cuenta de la realidad del país”.

El diputado por la región de Tarapacá analizó y enfatizó que “al final del día en Chile no ha pasado nada nuevo, no se pronunció sobre la gravísima violación a los derechos humanos, ni una sola palabra al respecto, no existió Fabiola Campillay, ni Gustavo Gatica, nada concreto sobre la situación y militarización de la Araucanía, sólo autocomplacencia”.

Con respecto al IFE universal “ninguna propuesta real ha ingresado a la cámara y cómo se ayuda a la ciudadanía, aún esperamos las mejoras al proyecto que quedó de ingresar. Ha tenido una pésima gestión en la pandemia y lamentablemente el gasto para sortear la crisis económica tras la pandemia lo ha pagado el pueblo a través de sus retiros de AFPs”, enfatizó.

Finalmente, sobre la cuenta pública finalizó “el gobierno de los capaces al final del día fue un gobierno de incapaces e infelices. Se hicieron anuncios de proyectos que fueron propuestos en otros gobiernos, apropiación indebida típica de este Presidente y su gobierno, como el matrimonio igualitario”.

GESTIÓN LEGISLATIVA

Durante la jornada de este 1 de junio, el Diputado Moraga participó del trabajo de comisiones para el proyecto de ley que establece nuevas medidas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, por la crisis generada por la enfermedad del COVID-19, iniciativa donde precisó “creemos necesario revisar aún más los espacios de gasto y costo fiscal que el estado de Chile debe considerar para apoyar a las PYMES, por un lado aliviando deudas y también permitiendo obtener y disponer de liquidez para así mantener viva la empresa”.

Además, participó de la aprobación en general del proyecto de ley que modifica el Código Penal, para tipificar como delito el desvío de contaminación, usurpación y ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas, sobre la que se pronunció precisando “Este proyecto de ley viene a resolver en algo la situación de desamparo, desprotección e impunidad que tiene un recurso que es esencial para la vida. En Tarapacá durante muchos años fuimos víctimas del robo, desvío y contaminación parte de distintas empresas. Tiempo atrás 39 pozos ilegales para una empresa, Cosayach, investigación y sanción irrisoria por parte de la fiscalí, eso debe ser parada. El mundo es el al revés, los que defienden el agua y los ecosistemas son perseguidos, mientras que aquellos hacen el robo organizado no son castigados y tienen penas irrisorias y ridículas”.

