Las elecciones que vienen

Este fin de semana los ciudadanos participaremos de un proceso electoral nunca visto. No sólo serán cuatro elecciones en simultáneo, sino que también se votará por dos cargos nuevos para nuestra democracia: la elección de convencionales constituyentes y la de gobernadores.

Respecto de la primera, ésta, decidirá quienes serán los encargados de redactar nuestra próxima Constitución. Hecho extremadamente relevante para el futuro democrático del país y sobre el cual se deben aclarar ciertos mínimos comunes, por ejemplo, el hecho de que la nueva Constitución, no solucionará todos los problemas que tenemos como sociedad.

En relación con esto último, quienes sean parte de la Convención Constitucional deben tener como norte el bien de Chile, y por lo mismo, procurar avanzar en la búsqueda de acuerdos que nos permitan llegar a una Constitución representativa de nuestra actual sociedad. Es de esperar, entonces, que quienes la compongan cuenten con las competencias, altura de miras y deseo de hacer de Chile un país mejor. Personas abiertas al dialogo, capaces de proponer, negociar y aceptar. Llegar a este proceso no fue fácil. El acuerdo que lo permitió se logró luego de un estallido social, producto de la voluntad de muchos de salir del statu quo y pese a la férrea oposición de los sectores políticos más extremos.

Sin embargo, no sería de sorprender que luego de esta elección, ambos polos vuelvan a unirse para criticar el proceso. La Convención Constituyente, es por lejos la elección más importante que tendremos por años y frente a tal desafío, participar no sólo es un derecho, sino un deber cívico primordial.

Respecto a la elección de Gobernadores hay dos aspectos claves. Por un lado, lo poco y nada que se sobre la función que desempeñaran. Sin ir más lejos, un estudio reciente titulado “Perfil de los Candidatos a Gobernador Regional”, publicado por el Centro de Políticas Públicas de la UNAB, revisó los programas de todos los candidatos, concluyendo que parte importante de éstos, tenían muy poco que ver con la función que la Ley ha definido para un Gobernador.

Un segundo aspecto importante respecto de esta elección es que del total de candidatos (90), sólo 14 son mujeres. Dato que confirma, lamentablemente, que en política el desafío de la paridad de género sigue al debe. En suma, las elecciones de este 15 y 16 de mayo son de trascendental importancia para nuestro devenir comunal, regional y nacional y solo la participación en ellas, le dará legitimidad y reforzará los principios democráticos que nos inspiran.

Dr. Felipe Vergara Maldonado

Analista político y académico Universidad Andrés Bello.

