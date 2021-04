Conoce el impacto de la pandemia en la pareja y qué precauciones debes tomar en el sexo

Al igual que ha cambiado la manera de relacionarnos, con la distancia social por medio, también lo ha hecho la vida sexual, y además de forma radical. Esta es la principal conclusión del estudio titulado “Impacto de la pandemia de Covid-19 en el comportamiento sexual de la población. La visión del este y el oeste”, publicado en la revista científica International Brazilian Journal of Urology.

Este reciente estudio está coordinado por el doctor Francois Peinado Ibarra, jefe de equipo de Urología del Complejo hospitalario Ruber Juan BravoEste enlace se abrirá en una ventana nueva y del Hospital Quirónsalud Sur, y cuenta con la participación de varios especialistas. En él se analizan los hábitos sexuales de la población española, italiana e iraní durante la pandemia, teniendo en cuenta la perspectiva de cada uno de los países.

El resultado es evidente: la pandemia ha provocado un cambio total en la forma de vida. Y es que la Covid-19 ha hecho que sea necesario el confinamiento de la población y la modificación total de las relaciones con los demás, e incluso con la pareja. No obstante, todavía hay que esperar a que pase el tiempo para descubrir todas las consecuencias que derivarán de esto.

Te contamos cómo ha influido la Covid-19 en las costumbres sexuales y te indicamos cómo evitar el contagio en el sexo.

¿Qué factores influyen en las relaciones sexuales?



La vida sexual se ha visto afectada en gran parte por:

Cómo ha cambiado la vida sexual en la pandemia

El teletrabajo o trabajar en casa

La distancia social

La frecuente presencia de los hijos en casa

La dificultad para ver cara a cara a otras personas

El temor a contagiarse de la Covid-19

Cabe destacar que la probabilidad de contraer el coronavirus en el acto sexual es alta, por la proximidad que supone y por las habituales muestras de afecto, como los besos y los abrazos. Al respecto, nuestro urólogo nos señala que “sí existe un riesgo de contagio elevado en caso de que alguno de los que practican sexo tenga el virus”, por eso es muy importante extremar las precauciones a la hora de mantener relaciones sexuales.

¿Cómo afecta la pandemia a los hábitos en el sexo?

Aunque en la publicación se analizan ciertos efectos de la pandemia, aún quedan preguntas por resolver cuando haya trascurrido un tiempo. Así lo precisan los autores de este estudio: “Estamos seguros de que Covid-19 tendrá un impacto negativo no solo en términos de afectividad sino también en términos de relaciones sexuales”.

Acerca de las relaciones sexuales, los autores de la publicación pronostican que “el impacto del coronavirus será muy importante en la vida sexual de las personas, y asistiremos, en los próximos meses o años, a algunos cambios en las relaciones en todos los niveles”.

Por el momento, se han detectado las siguientes consecuencias:

Problemas en las parejas. La pandemia sanitaria está modificando por completo la pareja y sus relaciones. De hecho, las parejas están afrontando confinamientos, complicaciones para practicar sexo, dificultades económicas, pérdida del puesto de trabajo e incertidumbre que pueden incitar la ruptura.

Mayor consumo de pornografía. Las visitas a estas páginas web se han incrementado de manera sustancial, y esto es un reflejo del nuevo contexto.

Riesgo de disfunción sexual. El estudio también menciona que es importante investigar los factores psicológicos, sociales y biológicos en relación al aumento de los trastornos sexuales debido al temor o la ansiedad. No hay que olvidar que en la sexualidad humana influyen varios elementos, ya que es muy compleja.

Por último, los expertos del estudio concluyen que “el impacto psicológico y económico de esta pandemia durará meses después del regreso a la normalidad”.

Relaciones sexuales en pandemia, ¿sí o no?

El riesgo de contagiarse con el SARS-CoV-2 existe durante la relación sexual y, además, es alto; no obstante, por el momento, no hay evidencias de la trasmisión de este coronavirus a través de los genitales.

Eso sí, durante el acto sexual se realizan conductas de riesgo, como besarse, abrazarse y respirar con proximidad al otro. En este sentido, nuestro urólogo nos explica que “dado que el coronavirus se transmite a través de las gotitas respiratorias, los besos y la falta de distanciamiento entre los cuerpos constituyen elementos de alto riesgo para el contagio”.

Lo que está claro es que la principal recomendación es no empezar una nueva relación, ya que supone un riesgo si uno de los dos está infectado por el coronavirus. Igualmente, no es aconsejable la práctica sexual con diferentes parejas.

Por lo tanto, la opción más adecuada es mantener relaciones sexuales con la misma pareja, es decir, una relación monógama, siempre que ninguno tenga un trabajo de alto riesgo. “La recomendación es evitar las relaciones sexuales si no se tiene la seguridad de que las dos personas no lo tienen”, subraya nuestro doctor.

Si, aun así, vas a mantener relaciones sexuales, ten en cuenta estas recomendaciones médicas:

1. Evita las posturas que establecen un contacto directo con la cara, en su lugar opta por una en la que des la espalda a tu pareja.

2.Utiliza la mascarilla si tu pareja ha estado en contacto con una persona infectada o con sintomatología de la Covid-19.

3.Lávate las manos antes y después del acto sexual.

4.Ten en cuenta otras alternativas. En el caso de que no quieras usar la mascarilla, y que solamente estés aplicando las precauciones de no besar y tampoco realizar las posturas directas con la cara, es aconsejable que valores otras posibilidades sexuales. En esta línea, nuestro doctor nos propone que “las relaciones sexuales son mucho más que la penetración, por lo que la masturbación, solo o en pareja, es otra modalidad para valorar”.

5.Al finalizar el acto sexual, no olvides aplicar las medidas de higiene que son vitales en la prevención del coronavirus.

6.Si tu pareja o tú padecéis una patología de riesgo, ya sea cardiaca, diabetes o inmunológica, lo mejor es que no practiques sexo para prevenir la posible trasmisión del SARS-CoV-2. (Tu canal de salud – España)

Share Tweet Share