Comuna de Huara retrocede a fase de Transición

Actualmente, la región tiene 1.138 casos activos de COVID-19.

El próximo jueves 15 de abril, a las 05:00 horas, Huara retrocede a etapa de Transición, de acuerdo a lo informado por las autoridades nacionales en el Reporte de COVID-19.

Luego de estar por 11 días en Preparación, la comuna huarina exhibió un aumento sostenido de casos, específicamente relacionados a brotes familiares y sociales como el ocurrido en el poblado de Chiapa.

“Mientras la comunidad no acate las medidas preventivas, continuaremos con una carga viral en alza y, como lo hemos señalado anteriormente, si las personas no evitan la movilidad y las fiestas, los casos no van a disminuir porque la transmisión sigue muy latente”, expresó el seremi de Salud, Manuel Fernández.

Actualmente, la región presenta 1.138 casos activos de COVID-19, con una positividad del 13% registrada durante la última semana y 37 fallecidos en 7 días.

Según el plan Paso a Paso, Iquique y Alto Hospicio siguen en Cuarentena; mientras que Pica, Pozo Almonte y, próximamente Huara, están en Transición. En tanto, Camiña y Colchane figuran en fase de Preparación.

