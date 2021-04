Requisitos para postular y montos a recibir del Bono Clase Media 2021

El Bono Clase Media y Préstamo Solidario propuesto por el Gobierno fue aprobado y pasará a ser ley. El beneficio entrega una ayuda desde los 500 mil pesos para las personas que han visto sus ingresos disminuidos debido a la crisis sanitaria en el país.

Con 132 votos a favor, 2 contra y 1 abstención la Cámara de Diputados realizó el tercer y último trámite que requería el proyecto para ser una realidad.

Ambos beneficios tienen como fin ayudar a las familias que han visto disminuidos sus ingresos debido a los efectos económicos que ha causado la pandemia del covid-19.

¿Cuáles son los montos a recibir?

En esta oportunidad, el Bono Clase Media entregará un monto de $500 mil a las rentas que no sobrepasen el 1.500.000 de pesos. Por otro lado, las personas que acrediten rentas entre $1.500.000 y los $2.000.000, recibirán 100 mil pesos.

Este beneficio se entregará de una sola vez. Además, tendrá cargo fiscal y no será obligación su reintegro para los beneficiarios que cumplan con los requisitos.

Sobre el Préstamo Solidario, este beneficio entregará el 100% de los ingresos que ha dejado de recibir el trabajador, el cual tendrá un máximo de $650 mil. Se podrá solicitar en dos cuotas en caso de recibir el Bono Clase Media, y en caso no recibir el bono, el trabajador podrá pedir tres cuotas.

Su pago se podrá realizar en cuatro cuotas anuales sin intereses, la cuales no excederán el 5% de los ingresos que el trabajador recibió en el último año.

¿Cuáles son los requisitos?

Para recibir el Préstamo Solidario es necesario:

Que el trabajador acredite una caída de sus ingresos superior al 10%.

Para recibir el Bono Clase Media es necesario:

Recibir ingresos formales entre los $408.000 y $2.000.000, mediante un empleo dependiente, boletas de honorarios o ingresos de empresas individuales, y tener una caída de al menos un 20% en dichos ingresos. Dicho cálculo se realizará al promediar lo recibido el segundo semestre de 2020 con los mismos seis meses de 2019(*).

Si el trabajador recibe un ingreso entre el salario mínimo y los $408.125, se elimina el requisito de la baja de ingresos.

Además, los adultos mayores de 65 años, personas en situación de discapacidad o personas menores de 18 años que estén registradas el Registro Social de Hogares (RSH) y vivan en el mismo hogar, podrían ver incrementado su bono en:

$125.000 en caso de una persona con las características mencionadas anteriormente.

$187.500 en caso de dos.

$250.000 en caso de tres o más.

Es importante tener en consideración que el Bono Clase Media no será complementario con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Bono COVID 2021. Esto quiere decir, que no se descontará el monto per cápita de lo que se haya recibido por estos dos beneficios.

¿Cuándo se podrá postular al Bono Clase Media y al Préstamo Solidario?

Tras la aprobación del proyecto, ambos beneficios se podrán solicitar 10 días después de ser promulgada la ley. Esto significa que se iniciarían las postulaciones a mediados del mes de abril.

(*) Inicialmente el proyecto establecía la caída entre los meses de diciembre y enero de 2020 con el mismo periodo de 2019, pero eso fue modificado.

Share Tweet Share