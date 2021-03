Tarapacá: Inscríbete y postula para ser detective

Si quieres ser profesional de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ingresa a www.escuelapdi.cl para conocer los requisitos.

Ya se inicio el proceso de admisión en la Escuela de Investigaciones Policiales “Presidente Arturo Alessandri Palma”, de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Según la propia PDI, el perfil del aspirante a oficial policial profesional de línea, apunta a un joven que demuestre interés en la investigación científica, así como en el área de las ciencias sociales y exactas.

El régimen de estudios contempla 8 semestres: 6 de ellos en aula, egresando al final de estos con el cargo de detective; luego se es destinado a alguna de las distintas unidades de la PDI a nivel nacional, iniciando así los 2 últimos semestres, que corresponden a la práctica profesional (la que se realiza bajo la supervisión de un Oficial Policial más antiguo, quien cumple el rol de tutor).

Finalizado este período y aprobadas las exigencias de la práctica, se obtiene el título de Investigador Policial.



Régimen interno

La formación de las y los futuros oficiales, se efectúa bajo un régimen de internado, el cual consiste en un sistema de residencia durante la semana, con una salida que se extiende desde el viernes hasta el domingo. En cuanto a las vacaciones de invierno, verano y fiestas patrias, éstas se fijan según cronograma de actividades académicas del plantel.

Los aspirantes reciben en la escuela la alimentación diaria (desayuno, almuerzo y cena), vestuario, material de estudio, atención médica y dental. Durante su permanencia, deberán contar con un apoderado que tenga residencia en la región Metropolitana, quien tendrá la obligación de concurrir a la escuela cuando se le cite, para imponerse acerca de su rendimiento o aspectos conductuales.

Requisitos

a. Ser chileno (a).

b. Ser Soltero (a).

c. No tener menos de 17 ni más de 21 años de edad al momento de ingreso al Plantel.

d. 4° Medio (Rendido o cursándolo).

e. Haber cumplido con la Ley de reclutamiento.

f. Estatura mínima, sin calzado 1.75 m. varones; y 1.60 m. damas.

g. No haber sido condenado o hallarse declarado reo por resolución ejecutoriada en proceso por crimen o simple delito de acción pública, como tampoco encontrarse suspendido en Sumario Administrativo.

h. Cédula Nacional de Identidad Vigente.

i. Salud compatible con las futuras actividades profesionales.

j. Antecedentes personales y familiares intachables.

k. Prueba de Selección Universitaria (P.D.T. – vigencia hasta 4 años).

