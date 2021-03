Cuarentena total

La Agencia Rompecabeza Digital realizó un análisis a la conversación de Twitter sobre el Plan paso a paso, luego de que el Gobierno de Chile anunció el retroceso de 21 comunas de la Región Metropolitana a la fase 1. De acuerdo al monitoreo se han generado más de 30 mil publicaciones, con un peak de 9 mil menciones a las 14:00 horas.

¿Cómo y quienes interactuaron?

Predomina la participación de los hombres con un 56% mientras que las mujeres registran un 44%. Con respecto al rango de edad, se concentró entre los 25 a 34 años con un 51% de la participación.

Tras las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud, usuarios de twitter no tardaron en compartir sus opiniones con respecto al plan paso a paso que empezará a regir desde el 25 de marzo del 2021, destacando las críticas hacia la suspensión del permiso de desplazamiento que permitía a los usuarios movilizarse los fines de semana.

Hasta el momento los términos “#PasoAPaso”, “#CuarentenaTotal” y “Delivery” se han mantenido en los primeros lugares de los Trending Topics en Chile, lo que demuestra que el plan paso a paso continúa afectando al país.

Golpe a la clase media:

Usuarios de Twitter opinaron que esta medida afecta sobre todo a la clase media, ya que en su mayoría corresponden a personas que trabajan de Lunes a Viernes, y que no pueden realizar otras actividades los días de semana; en consecuencia, no podrán abastecerse con insumos básicos debido al cierre de los supermercados.

Servicios de delivery:

Otra de las medidas más cuestionadas por la comunidad de Twitter, fue el cierre de las ferias libres y supermercados los fines de semana, que deberán funcionar con el servicio de delivery. Tanto usuarios como distintas figuras políticas consideran que esta solución está “desconectada de la realidad de los chilenos”, ya que no todas las personas tienen el poder adquisitivo para pagar por este servicio, los deliveries no llegan a todas las comunas o regiones del país y solo se puede realizar con tarjetas de crédito. Asimismo, opinan que esto afectará especialmente a los adultos mayores que no saben cómo utilizar las aplicaciones de comida a domicilio.

Colapso de los supermercados:

Usuarios expresan su inquietud por el aumento de las aglomeraciones que se formarán en los supermercados los días de semana, y en especial los días viernes, señalando que incrementarán los contagios.

Diferencia entre comunas

Otro de los comentarios que más se repite en la conversación, se debe a que comunas del sector Nororiente como Las Condes, Vitacura y Providencia, continúan en la fase de transición, sin retroceder a cuarentena. Frente a esto, usuarios señalaron que la diferencia de trato entre comunas se hace más notoria.

En general se observa un descontento frente a la forma que el Minsal ha manejado el plan paso a paso. Usuarios consideran que las medidas implementadas se contradicen, responsabilizando a la institución por el alza de contagios, ya que es una repercusión a los permisos de vacaciones otorgados anteriormente, e incluso, opinan que el confinamiento de la RM corresponde a una táctica para postergar las elecciones que se realizarán en el mes de abril.

Para muchos, el alza de casos COVID positivo representa la ineficacia de las estrategias implementadas por el Gobierno y requieren el replanteamiento del plan paso a paso. Si bien el público de twitter señala que es necesario disminuir el número de contagios, califican a estas medidas como “extremas” y “desapegadas” a la realidad del país.

