Diputada RD presenta proyecto para combatir patrimonio ilícito de jefes narcos en Chile

La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, presentó un proyecto de ley impulsado desde la oposición que busca atacar el patrimonio obtenido por el negocio del narcotráfico.

La parlamentaria explicó que esta iniciativa busca dar un giro a las políticas implementadas por años por los gobiernos, que a su juicio, se han centrado en el combate del microtráfico en poblaciones y no en la persecución de los “jefes narco” y sus bienes, que permiten que continúe este negocio ilícito.

“El poder económico es el que permite sobornar a funcionarios públicos de todo tipo, así como entregar apoyo en los barrios de Chile. En otras palabras, sus recursos financieros les entregan un poder político tan importante como para competirle al Estado en diversos ámbitos. Además, dichos recursos son los que permiten que la operación ilegal siga funcionando porque con ellos se compran materias primas, transporte, salarios, sobornos, asesorías legales, contables, etc.”, explicó.

En concreto, especificó Orsini, “lo que hoy permite la ley 20.000 es decomisar las ganancias o las cosas que se utilizaron para realizar un delito en particular. Nosotros, lo ampliamos a tres nuevos tipos”.

El primero es el comiso por equivalencia. El texto señala que “con todo, cuando fuera imposible decomisar los bienes indicados en los incisos anteriores, el comiso podrá recaer en otros bienes o en dinero del cual el imputado sea propietario, siempre que sean de un valor equivalente”.

Para explicarlo, la parlamentaria de RD lo ejemplificó con un vehículo que es utilizado para la entrega de drogas, que si por alguna razón no es posible ubicar, con este tipo de comiso se puede ir tras otro objeto de igual valor.

El segundo es el comiso sin condena, que establece que “El juez deberá decretar el comiso regulado en el artículo anterior aún en caso de que el imputado sea absuelto o sobreseído siempre que se establezca que los bienes provienen de, o fueron utilizados para realizar, un hecho ilícito penado por esta ley”.

“Imaginen una persona que simplemente le pasó un maletín a otra persona a cambio de 100 millones de pesos. La fiscalía prueba que en el maletín había drogas pero no es capaz de probar que el sujeto sabía que en el maletín había droga. No habría sentencia condenatoria, y por tanto, tampoco comiso. Para eso proponemos el comiso sin condena, para que cuando exista certeza de la ilicitud de la ganancia, pero incerteza respecto de la culpabilidad, podamos comisar de todos modos”, explicó la parlamentaria.

Y por último, se propone aplicar un comiso ampliado. El proyecto establece que “La imposición del comiso del artículo 45 faculta al juez para decretar el comiso de activos que excedan el valor de las utilidades generadas a través de los delitos considerados por esta ley, siempre que tengan un vínculo con la actividad ilícita que se hubiere penado”.

Orsini explicó que “este tipo de comiso sirve para que si, en medio de una investigación, notamos que no solo ganó 100 millones sino que al abrir la cuenta del banco vemos que tiene 900 millones más, 10 autos más, 10 casas, etc, todo relacionado con el negocio pero obtenido en otros delito, se pueda requisar todos los bienes o ganancias relacionados con la actividad ilícita, y no solo los obtenidos por un caso en particular”.

El proyecto fue presentado junto a Marcelo Díaz, Marisela Santibáñez, Andrea Parra, Jorge Brito, Catalina Pérez, Miguel Ángel Calisto y Miguel Crispi.

